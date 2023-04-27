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В обществе активно формируются новые идеи – Президент

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Апреля 2023, 11:17
В обществе активно формируются новые идеи – Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прошедшие депутатские выборы были лишены узких предпочтений со стороны избирателей. Такое мнение высказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря укреплению гражданской идентичности прошедшие избирательные кампании были свободными от этнических или иных узких предпочтений, архаичных стереотипов. Главными стали общегражданские мотивы выбора, которые отражали реальную политическую конкуренцию, разнообразие взглядов и идей», - сказал Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК.

По словам Главы государства, Казахстан вступил в практическую стадию созидания Справедливого Казахстана.

«В обществе активно формируются новые идеи, новые институты, новые общественные отношения – это и есть настоящие реформы, меняющие облик общества и в целом, государства. То, о чем мы еще недавно говорили как о стратегических планах, стало осязаемой реальностью. Завтра постепенно превращается в сегодня», - отметил Президент.

«Мы вместе принимаем судьбоносные решения, вместе строим наше общее будущее. Я глубоко убежден, что такое единство целей, безусловно, послужит мощным двигателем наших реформ. По большому счету, это и есть наше самое главное, бесценное достижение», - считает Глава государства.


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