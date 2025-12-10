РУ
    01:40, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    В областях Абай и Жетысу закрыли участки республиканских трасс из-за непогоды

    С 01:30 10 декабря в области Абай ввели ограничения движения для всех видов транспорта на двух участках крупных автодорог, передает агентство Kazinform.

    Фото: Pexels

    По данным КазАвтоЖола, в области Абай с 1:30 закрыты два участка республиканских трасс, где наблюдаются снег, туман и гололед.

    Перекрыт отрезок автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ (п/п Убе)» на километрах 683–768, между селом Таскескен и городом Аягоз.

    Также закрыто движение на участке трассы «Таскескен — Бахты (граница КНР)» по 75 километр — от села Таскескен до села Урджар.

    Ориентировочное время открытия обоих участков — 10 декабря в 7:00.

    В области Жетысу из-за ухудшения погодных условий было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта. С 23:45 закрыт участок автодороги «Сарыозек — Коктал» на километрах 40–68, проходящий через перевал Алтын Емель.

    Ориентировочное время возобновления проезда — 10 декабря в 8:00.

    Ранее сообщалось, что несколько трасс закрыли в Казахстане из-за ухудшения погоды.

    Анастасия Палагутина
