В области Жетысу открыли восемь медобъектов на возвращенные в страну активы
В области Жетысу открыли восемь новых медицинских объектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В соответствии с поручением Главы государства по повышению доступности медуслуг и развитию социально значимой инфраструктуры на селе, в области Жетысу принимаются меры по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи.
В рамках этой работы в разных районах региона открылось восемь медобъектов: фельдшерско-акушерские пункты, медпункты и врачебная амбулатория, которые возведены на возвращенные в страну активы.
Всего в регионе реализуются 18 проектов. Их общая стоимость составляет около 1,7 млрд тенге. Средства выделены Правительством из Специального государственного фонда.
Новые объекты здравоохранения введены в эксплуатацию в селах:
— Жалғызағаш и Қайнар (Ескельдинский район)
— Сарытөбе (Панфиловский район)
— Жаңалық (Аксуский район)
— Қаратал (Коксуский район)
— Оян (Каратальский район)
Кроме того, врачебная амбулатория появилась в селе Жайпак и ФАП в селе Кайнар Алакольского района.
Все объекты оснащены инженерной инфраструктурой, современной медтехникой и отвечают стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи.
Реализация этих проектов позволит обеспечить доступом к медпомощи более 4 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов, а также создать новые рабочие места и укрепить материально-техническую базу системы здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что на возвращенные активы в Карагандинской области построили 51 медобъект.