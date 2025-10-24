РУ
    10:12, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    В области Жетысу открыли восемь медобъектов на возвращенные в страну активы

    В области Жетысу открыли восемь новых медицинских объектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Фото: пресс-служба Правительства РК

    В соответствии с поручением Главы государства по повышению доступности медуслуг и развитию социально значимой инфраструктуры на селе, в области Жетысу принимаются меры по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи.

    В рамках этой работы в разных районах региона открылось восемь медобъектов: фельдшерско-акушерские пункты, медпункты и врачебная амбулатория, которые возведены на возвращенные в страну активы.

    Всего в регионе реализуются 18 проектов. Их общая стоимость составляет около 1,7 млрд тенге. Средства выделены Правительством из Специального государственного фонда.

    Новые объекты здравоохранения введены в эксплуатацию в селах:
    — Жалғызағаш и Қайнар (Ескельдинский район)
    — Сарытөбе (Панфиловский район)
    — Жаңалық (Аксуский район)
    — Қаратал (Коксуский район)
    — Оян (Каратальский район)

    Кроме того, врачебная амбулатория появилась в селе Жайпак и ФАП в селе Кайнар Алакольского района.

    Все объекты оснащены инженерной инфраструктурой, современной медтехникой и отвечают стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи.

    Реализация этих проектов позволит обеспечить доступом к медпомощи более 4 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов, а также создать новые рабочие места и укрепить материально-техническую базу системы здравоохранения региона.

    Ранее сообщалось, что на возвращенные активы в Карагандинской области построили 51 медобъект.

    Теги:
    Медина Область Жетысу Больницы
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
