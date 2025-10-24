В области Жетысу открыли восемь медобъектов на возвращенные в страну активы

В соответствии с поручением Главы государства по повышению доступности медуслуг и развитию социально значимой инфраструктуры на селе, в области Жетысу принимаются меры по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи.

В рамках этой работы в разных районах региона открылось восемь медобъектов: фельдшерско-акушерские пункты, медпункты и врачебная амбулатория, которые возведены на возвращенные в страну активы.

Всего в регионе реализуются 18 проектов. Их общая стоимость составляет около 1,7 млрд тенге. Средства выделены Правительством из Специального государственного фонда.

Новые объекты здравоохранения введены в эксплуатацию в селах:

— Жалғызағаш и Қайнар (Ескельдинский район)

— Сарытөбе (Панфиловский район)

— Жаңалық (Аксуский район)

— Қаратал (Коксуский район)

— Оян (Каратальский район)

Кроме того, врачебная амбулатория появилась в селе Жайпак и ФАП в селе Кайнар Алакольского района.

Все объекты оснащены инженерной инфраструктурой, современной медтехникой и отвечают стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи.

Реализация этих проектов позволит обеспечить доступом к медпомощи более 4 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов, а также создать новые рабочие места и укрепить материально-техническую базу системы здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что на возвращенные активы в Карагандинской области построили 51 медобъект.