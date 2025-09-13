В области Улытау почти 20 сел полностью отказались от алкоголя

В результате значительно сократилось количество бытовых конфликтов и преступлений, утвердился здоровый образ жизни. Сегодня в области к числу сел без алкоголя присоединились уже 19 населенных пунктов.

Из них 18 — в Жанааркинском районе (Сакен, Айнабулак, Алгабас, Ескене, Актасты, Актюбек, Жумажанов, Орынбай, Караағаш, Актау, Кылыш, Жанаталап, Карамола, Байгул, Оркендеу, Атасу, село № 189) и одно — в Улытауском районе (Байконур).

Если в первые годы в инициативе участвовали лишь пять сел, то сегодня их число достигло девятнадцати. Этот шаг не только улучшил общественную атмосферу, но и способствовал интересу молодежи к спорту и возрождению национальных ценностей, отметили в областном акимате.