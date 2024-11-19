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    21:28, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В области Абай задержали браконьеров с 850 кг рыбы

    Полицейские провели операцию по задержанию браконьеров на реке Иртыш, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    В области Абай задержали браконьеров с 850 кг рыбы
    Фото: скрин с видео/МВД РК

    Кадры задержания попали на дрон, используемый полицией для воздушного наблюдения.

    В ходе осмотра у 35-летнего жителя Семея обнаружено 850 кг рыбы различных видов, 398 китайских сетей, семь лодок, три бензомотора, а также незарегистрированное двуствольное ружье ИЖ-58, спрятанное под кроватью в землянке. Ущерб от их действий составил более 2,5 млн тенге.

    Организатор незаконной рыбалки и пятеро нанятых им рыбаков привлечены к ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов. Организатор также ответит перед законом за хранение оружия без разрешения.

    Ранее мы писали, что в Туркестанской области оперативники задержали браконьеров с 16 тушами сайгаков.

    В Костанайской области суд приговорил жителя к 8 годам лишения свободы с наложением запрета на занятие охотничьим промыслом на 5 лет.

    Теги:
    МВД РК Казахстан Браконьерство Область Абай Криминал Экология Видео
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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