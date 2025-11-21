РУ
    В области Абай обнаружено уникальное городище эпохи бронзы

    В области Абай археологи выявили крупный центр позднего бронзового века, который может изменить представление о жизни древних сообществ региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Виктор Мерц

    Площадь памятника примерно 140 гектаров. Специалисты называют его одним из самых масштабных и необычных поселений Евразийских степей.

    По предварительным данным, городище, обнаруженное в районе Семиярки у долины Иртыша, было спланировано как металлургический и торговый центр примерно в XVII веке до н. э.

    а
    Фото: Виктор Мерц

    Это наводит на мысль, что степная зона в древности имела более сложную социально-экономическую структуру, чем считалось ранее.

    — Уникальность памятника в четко выверенной планировке. Строения располагаются последовательно, по прямым линиям. По сути, перед нами заранее спроектированный комплекс — один из наиболее системно организованных археологических объектов эпохи бронзы на территории Казахстана, — отметил директор Центра археологических исследований Торайгыров университета, профессор Виктор Мерц.

    а
    Фото: Виктор Мерц

    Архитектурные особенности — прямоугольная планировка и ориентация построек на восток — позволяют связывать планировку с религиозно-мировоззренческими представлениями древних общин.

    Специалисты полагают, что городище могло выполнять одновременно производственные, идеологические и социальные функции.

    а
    Фото: Виктор Мерц

    В ходе раскопок найдено более ста фрагментов керамики, металлургические тигли, шлаки и инструменты, бронзовые пилы для обработки дерева и кости, а также топоры, серпы, кинжалы, ножи и наконечники стрел. Каждый предмет проходит документирование по размерам и весу, графическую реконструкцию и спектральный анализ состава металлов.

    Иностранные коллеги отмечают, что в Семиярке зафиксированы редкие следы производства оловянной бронзы — материала, позволявшего изготавливать более прочные орудия и оружие.

    а
    Фото: Виктор Мерц

    По их оценке, это лишь второй подтверждённый в евразийской степи объект с доказанным производством оловянной бронзы.

    Для определения границ и структуры поселения учёные использовали спутниковые снимки, материалы времен Холодной войны и магнитометрическое сканирование. Эти методы позволили выявить, как минимум, 15 построек, среди которых обнаружены дома с внутренними помещениями и площадки, где, вероятно, располагались плавильные печи.

    а
    Фото: Виктор Мерц

    Площадь исследуемого участка — около 140 гектаров — считается крайне большой для одного поселения.

    На следующем этапе научная группа планирует детально изучить металлургические сооружения и установить численность и хронологию обитателей Семиярки.

    а
    Фото: Виктор Мерц

    — Причины прекращения жизни поселения пока неизвестны. Ответы дадут дальнейшие раскопки и анализы. Но уже сейчас ясно, что здесь существовало развитое, многослойное общество с ремеслами, торговлей и связями с соседними территориями, — добавил профессор.

    а
    Фото: Виктор Мерц

    Ранее сообщалось, что нетронутое погребение сакского воина обнаружили карагандинские археологи. 

    а
    Фото: Виктор Мерц
    а
    Фото: Виктор Мерц

     

