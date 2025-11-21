В области Абай обнаружено уникальное городище эпохи бронзы

Площадь памятника примерно 140 гектаров. Специалисты называют его одним из самых масштабных и необычных поселений Евразийских степей.

По предварительным данным, городище, обнаруженное в районе Семиярки у долины Иртыша, было спланировано как металлургический и торговый центр примерно в XVII веке до н. э.

Фото: Виктор Мерц

Это наводит на мысль, что степная зона в древности имела более сложную социально-экономическую структуру, чем считалось ранее.

— Уникальность памятника в четко выверенной планировке. Строения располагаются последовательно, по прямым линиям. По сути, перед нами заранее спроектированный комплекс — один из наиболее системно организованных археологических объектов эпохи бронзы на территории Казахстана, — отметил директор Центра археологических исследований Торайгыров университета, профессор Виктор Мерц.

Фото: Виктор Мерц

Архитектурные особенности — прямоугольная планировка и ориентация построек на восток — позволяют связывать планировку с религиозно-мировоззренческими представлениями древних общин.

Специалисты полагают, что городище могло выполнять одновременно производственные, идеологические и социальные функции.

Фото: Виктор Мерц

В ходе раскопок найдено более ста фрагментов керамики, металлургические тигли, шлаки и инструменты, бронзовые пилы для обработки дерева и кости, а также топоры, серпы, кинжалы, ножи и наконечники стрел. Каждый предмет проходит документирование по размерам и весу, графическую реконструкцию и спектральный анализ состава металлов.

Иностранные коллеги отмечают, что в Семиярке зафиксированы редкие следы производства оловянной бронзы — материала, позволявшего изготавливать более прочные орудия и оружие.

Фото: Виктор Мерц

По их оценке, это лишь второй подтверждённый в евразийской степи объект с доказанным производством оловянной бронзы.

Для определения границ и структуры поселения учёные использовали спутниковые снимки, материалы времен Холодной войны и магнитометрическое сканирование. Эти методы позволили выявить, как минимум, 15 построек, среди которых обнаружены дома с внутренними помещениями и площадки, где, вероятно, располагались плавильные печи.

Фото: Виктор Мерц

Площадь исследуемого участка — около 140 гектаров — считается крайне большой для одного поселения.

На следующем этапе научная группа планирует детально изучить металлургические сооружения и установить численность и хронологию обитателей Семиярки.

Фото: Виктор Мерц

— Причины прекращения жизни поселения пока неизвестны. Ответы дадут дальнейшие раскопки и анализы. Но уже сейчас ясно, что здесь существовало развитое, многослойное общество с ремеслами, торговлей и связями с соседними территориями, — добавил профессор.

Фото: Виктор Мерц

Фото: Виктор Мерц