Нетронутое погребение сакского воина обнаружили карагандинские археологи

Находка была обнаружена этим летом археологами Карагандинского областного историко-краеведческого музея во время раскопок могильника Карабие в Актогайском районе. Курган № 1 оказался полностью нетронутым, что является большой редкостью для сакских памятников.

— После снятия плит перекрытия мы увидели скелет в полном анатомическом порядке. В правой ладони у него был акинак. Подобных находок у нас не было уже много лет, — рассказал заведующий отделом общей истории, археологии и этнографии музея Даурен Жусупов.

Погребение датируется VII–VI веками до нашей эры и, по мнению ученых, принадлежало представителю воинской элиты. Особый интерес вызывает цельнолитой двулезвийный бронзовый акинак длиной около 30 сантиметров. Оружие украшено фигурами степных хищных птиц.

— Такой формы и оформления акинака в Казахстане больше пока не найдено. Этот предмет отражает высокий уровень металлургии и художественного вкуса сакской эпохи, — отметил археолог кандидат исторических наук Арман Бейсенов.

Рядом с мечом археологи нашли пять металлических наконечников стрел и золотую серьгу — украшение, подчеркивающее высокий статус воина. По стилю находки перекликаются с артефактами, которые были найдены с Золотым человеком из могильника Талды-2.

Все предметы будут переданы в фонды областного музея. Учёные готовятся провести металлографический, радиоуглеродный и антропологический анализы, чтобы раскрыть тайны этого древнего захоронения. Итоги исследований обещают представить зимой следующего года.

Археологические работы велись при поддержке акимата и Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области.

