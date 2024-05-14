РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:34, 14 Май 2024 | GMT +6

    В области Абай нашествие жуков – МСХ дал пояснения

    В области Абай нашествие жуков – МСХ дали пояснения
    Фото: кадр из видео

    В Сети распространилось видео с огромным количеством жуков в Маканчинском районе области Абай. В Министерстве сельского хозяйства пояснили, что это рапсовый листоед, который не является карантинным насекомым, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рапсовый листоед является жуком из того же семейства, что и колорадский жук. Они питаются листьями рапса и капусты. Как правило, не наносит значительного вреда посевам, однако рекомендуется проводить мероприятия по борьбе с насекомым.

    — На основании предписаний, местные исполнительные органы уже проводят обработку, — заявили в Министерстве сельского хозяйства.

    Ранее корреспондент агентства Kazinform побывала в экспедиции по местам обитания саранчи в Жамбылской области и узнала, какую траву любят разные виды саранчи, сколько километров могут преодолеть, чтобы оставить потомство, и как цифровизация помогает бороться с насекомыми.

    Также эксперты-эпидемиологи департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы и центра дезинфекции по городу Алматы на брифинге региональной службы коммуникаций рассказали, откуда появляются клопы и как можно от них избавиться.

    Теги:
    Сельское хозяйство Саранча Насекомые Минсельхоз Абайская область
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!