В области Абай нашествие жуков – МСХ дал пояснения

В Сети распространилось видео с огромным количеством жуков в Маканчинском районе области Абай. В Министерстве сельского хозяйства пояснили, что это рапсовый листоед, который не является карантинным насекомым, передает корреспондент агентства Kazinform.

Рапсовый листоед является жуком из того же семейства, что и колорадский жук. Они питаются листьями рапса и капусты. Как правило, не наносит значительного вреда посевам, однако рекомендуется проводить мероприятия по борьбе с насекомым.

— На основании предписаний, местные исполнительные органы уже проводят обработку, — заявили в Министерстве сельского хозяйства.

Ранее корреспондент агентства Kazinform побывала в экспедиции по местам обитания саранчи в Жамбылской области и узнала, какую траву любят разные виды саранчи, сколько километров могут преодолеть, чтобы оставить потомство, и как цифровизация помогает бороться с насекомыми.



Также эксперты-эпидемиологи департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы и центра дезинфекции по городу Алматы на брифинге региональной службы коммуникаций рассказали, откуда появляются клопы и как можно от них избавиться.