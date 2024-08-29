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    18:34, 28 Август 2024 | GMT +6

    В области Абай медведь убивает скот — фейк

    қоңыр аю
    Фото: laro.kz

    В соцсетях распространяется фейковая информация, что медведь из государственного национального природного парка «Тарбагатай» области Абай, убивает скот поселков Урджарского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сегодня в социальной сети была опубликована запись о том, что медведь из государственного национального природного парка «Тарбагатай» вызвал беспокойство у сельских жителей и убивает их скот. На видео можно увидеть, как несколько всадников преследуют медведя, который напал на корову.

    — Сельчане Урджарского района области Абай забили тревогу. Как окупится павший скот? Нужен ли этой горе национальный парк? Людям не хватает земли для выпаса скота, — пишет автор публикации.

    Чтобы узнать подробности, корреспондент агентства Kazinform обратился к директору РГУ «Государственный национальный природный парк «Тарбагатай» Айдыну Серкебаеву.

    — Это дезинформация. События на видео произошло не у нас. Это было в Китае. На видео в горах растут хвойные деревья. В нашем национальном парке нет таких растении. Поэтому призываю общественность не доверять дезинформации и не распространять ее, — пояснил он.

    Теги:
    Национальные природные парки Соцсети Фейки Регионы Казахстана Скот Абайская область Животные
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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