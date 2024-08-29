В соцсетях распространяется фейковая информация, что медведь из государственного национального природного парка «Тарбагатай» области Абай, убивает скот поселков Урджарского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня в социальной сети была опубликована запись о том, что медведь из государственного национального природного парка «Тарбагатай» вызвал беспокойство у сельских жителей и убивает их скот. На видео можно увидеть, как несколько всадников преследуют медведя, который напал на корову.

— Сельчане Урджарского района области Абай забили тревогу. Как окупится павший скот? Нужен ли этой горе национальный парк? Людям не хватает земли для выпаса скота, — пишет автор публикации.

Чтобы узнать подробности, корреспондент агентства Kazinform обратился к директору РГУ «Государственный национальный природный парк «Тарбагатай» Айдыну Серкебаеву.