В области Абай медведь убивает скот — фейк
В соцсетях распространяется фейковая информация, что медведь из государственного национального природного парка «Тарбагатай» области Абай, убивает скот поселков Урджарского района, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сегодня в социальной сети была опубликована запись о том, что медведь из государственного национального природного парка «Тарбагатай» вызвал беспокойство у сельских жителей и убивает их скот. На видео можно увидеть, как несколько всадников преследуют медведя, который напал на корову.
— Сельчане Урджарского района области Абай забили тревогу. Как окупится павший скот? Нужен ли этой горе национальный парк? Людям не хватает земли для выпаса скота, — пишет автор публикации.
Чтобы узнать подробности, корреспондент агентства Kazinform обратился к директору РГУ «Государственный национальный природный парк «Тарбагатай» Айдыну Серкебаеву.
— Это дезинформация. События на видео произошло не у нас. Это было в Китае. На видео в горах растут хвойные деревья. В нашем национальном парке нет таких растении. Поэтому призываю общественность не доверять дезинформации и не распространять ее, — пояснил он.