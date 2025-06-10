В области Абай коммунальное предприятие наказали за задолженность перед бизнесом

Прокуратурой города Курчатов установлено, что одно из коммунальных предприятий c начала 2024 года нарушило права 44-х предпринимателей, не выплатив им 92,9 млн тенге за поставленные товары.

ГКП «Курчатов водоканал» в 2024 году не оплатил 1,7 млн тенге предпринимателю за поставленные реагенты для очистки воды.

По акту надзора прокуратуры задолженность перед восемью субъектами бизнеса в сумме 43 млн тенге полностью погашена. Оставшаяся сумма будет погашаться периодически из-за нехватки средств предприятия.

Исполнение обязательств ГКП перед предприятиями взято прокуратурой города Курчатов на контроль, виновные лица ГКП понесли дисциплинарное наказание, отметили в ведомстве.

Ранее в ЗКО прокурорами взыскан 1 млрд тенге на обучение казахстанских кадров.