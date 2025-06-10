В области Абай коммунальное предприятие наказали за задолженность перед бизнесом
В области Абай прокуратура добилась выплаты задолженности на сумму более 43 млн тенге перед предпринимателями, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.
Прокуратурой города Курчатов установлено, что одно из коммунальных предприятий c начала 2024 года нарушило права 44-х предпринимателей, не выплатив им 92,9 млн тенге за поставленные товары.
ГКП «Курчатов водоканал» в 2024 году не оплатил 1,7 млн тенге предпринимателю за поставленные реагенты для очистки воды.
По акту надзора прокуратуры задолженность перед восемью субъектами бизнеса в сумме 43 млн тенге полностью погашена. Оставшаяся сумма будет погашаться периодически из-за нехватки средств предприятия.
Исполнение обязательств ГКП перед предприятиями взято прокуратурой города Курчатов на контроль, виновные лица ГКП понесли дисциплинарное наказание, отметили в ведомстве.
Ранее в ЗКО прокурорами взыскан 1 млрд тенге на обучение казахстанских кадров.