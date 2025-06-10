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    19:55, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    В области Абай коммунальное предприятие наказали за задолженность перед бизнесом

    В области Абай прокуратура добилась выплаты задолженности на сумму более 43 млн тенге перед предпринимателями, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    бюджет
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Прокуратурой города Курчатов установлено, что одно из коммунальных предприятий c начала 2024 года нарушило права 44-х предпринимателей, не выплатив им 92,9 млн тенге за поставленные товары.

    ГКП «Курчатов водоканал» в 2024 году не оплатил 1,7 млн тенге предпринимателю за поставленные реагенты для очистки воды.

    По акту надзора прокуратуры задолженность перед восемью субъектами бизнеса в сумме 43 млн тенге полностью погашена. Оставшаяся сумма будет погашаться периодически из-за нехватки средств предприятия.

    Исполнение обязательств ГКП перед предприятиями взято прокуратурой города Курчатов на контроль, виновные лица ГКП понесли дисциплинарное наказание, отметили в ведомстве.

    Ранее в ЗКО прокурорами взыскан 1 млрд тенге на обучение казахстанских кадров.

    Теги:
    Регионы Казахстана Курчатов Область Абай Прокуратура
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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