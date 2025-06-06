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    23:00, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    В ЗКО прокурорами взыскан 1 млрд тенге на обучение казахстанских кадров

     Специализированной природоохранной прокуратурой региона проведён анализ исполнения обязательств по подготовке казахстанских кадров в рамках законодательства о недропользовании, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

    Прокуратура
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Согласно пункту 1 статьи 129 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», недропользователи обязаны ежегодно направлять не менее 1% от затрат на добычу углеводородного сырья на финансирование обучения казахстанских специалистов. 

    Установлено, что ТОО «Урал Ойл энд Газ» в 2022–2023 годах данные обязательства не исполняло, в результате чего образовалась задолженность на сумму 1 миллиард тенге. 

    В соответствии с Правилами финансирования обучения казахстанских кадров, утвержденными совместным приказом министра энергетики от 15 мая 2018 года №185 и Министра образования и науки от 17 мая 2018 года №211, задолженность подлежит погашению путем перечисления средств в государственный бюджет. 

    По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора с ТОО «Урал Ойл энд Газ» в судебном порядке взыскана вся сумма задолженности. Средства были полностью перечислены в бюджет. 

    Полученные средства будут направлены на финансирование подготовки и обучения казахстанских граждан, в том числе из числа социально-уязвимых слоев населения. 


    Теги:
    ЗКО Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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