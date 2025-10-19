В ОАЭ представили безрельсовый трамвай с искусственным интеллектом
Управление дорог и транспорта Дубая на глобальной технологической выставке, прошедшей в эмирате, представило безрельсовый трамвай, оснащенный искусственным интеллектом, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.
Применяя ИИ, трамвай способен автономно передвигаться по определенным маршрутам без железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на информационно-аналитическое агентство Tabnak.
Его использование на дорогах поможет сократить количество пробок и улучшить качество жизни в городе.
Безрельсовый трамвай – один из 11 проектов интеллектуального транспорта, которые были представлены на выставке. Такие инновации показывают приверженность Дубая разработке инновационных решений в сфере городского транспорта.
Напомним, что Дубай готов побить еще один мировой рекорд в этом году, когда в ноябре 2025 года самый высокий отель в мире откроет свои двери для посетителей.