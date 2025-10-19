РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:17, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    В ОАЭ представили безрельсовый трамвай с искусственным интеллектом

    Управление дорог и транспорта Дубая на глобальной технологической выставке, прошедшей в эмирате, представило безрельсовый трамвай, оснащенный искусственным интеллектом, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    В Дубае представили безрельсовый трамвай с искусственным интеллектом
    Фото: tabnak.ir

    Применяя ИИ, трамвай способен автономно передвигаться по определенным маршрутам без железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на информационно-аналитическое агентство Tabnak.

    Его использование на дорогах поможет сократить количество пробок и улучшить качество жизни в городе.

    Безрельсовый трамвай – один из 11 проектов интеллектуального транспорта, которые были представлены на выставке. Такие инновации показывают приверженность Дубая разработке инновационных решений в сфере городского транспорта.

    Напомним, что Дубай готов побить еще один мировой рекорд в этом году, когда в ноябре 2025 года самый высокий отель в мире откроет свои двери для посетителей.

