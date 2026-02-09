07:33, 09 Февраль 2026 | GMT +5
В Нигерии в автокатастрофе погибли 30 человек
В штате Кано на севере Нигерии в результате аварии грузовика погибли не менее 30 человек, передает Kazinform со ссылкой на Daily Post Nigeria.
Как сообщает местное СМИ, авария произошла рано утром в воскресенье в районе Кванар Барде местного правительственного района Гезава. Трейлер, направлявшийся в сторону города Гуджунгу, попал в дорожно-транспортное происшествие предположительно из-за превышения скорости.
Помимо погибших, многие пассажиры получили серьезные травмы. Пострадавшие доставлены в больницы штата для оказания медицинской помощи.
Губернатор Абба Кабир Юсуф распорядился о немедленной медицинской помощи выжившим.
