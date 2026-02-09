В Нигерии в автокатастрофе погибли 30 человек

Как сообщает местное СМИ, авария произошла рано утром в воскресенье в районе Кванар Барде местного правительственного района Гезава. Трейлер, направлявшийся в сторону города Гуджунгу, попал в дорожно-транспортное происшествие предположительно из-за превышения скорости.

Помимо погибших, многие пассажиры получили серьезные травмы. Пострадавшие доставлены в больницы штата для оказания медицинской помощи.

Губернатор Абба Кабир Юсуф распорядился о немедленной медицинской помощи выжившим.

Напомним, массовая авария с участием более 100 машин произошла в США.