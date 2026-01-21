Массовая авария с участием более 100 машин произошла в США

Инцидент произошел в понедельник на автомагистрали I-196 в округе Оттава. Помимо легковых автомобилей в аварию попали от 30 до 40 грузовиков.

В результате массового столкновения машин пострадали от 9 до 12 человек. По словам помощников шерифа, было зарегистрировано множество травм у пострадавших, но ни одна из них не считается смертельной.

Местные пожарные службы и медицинские работники скорой помощи оказали помощь пострадавшим, некоторые из них госпитализировали в местные больницы.

Водителей, застрявших на шоссе, попросили оставаться в своих автомобилях до тех пор, пока за ними не приедет автобус. Затем их доставили в среднюю школу города Хадсонвилл.

Ранее массовое ДТП с участием 67 автомобилей произошло в Японии.