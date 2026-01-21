РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:50, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Массовая авария с участием более 100 машин произошла в США

    В штате Мичиган произошло столкновение более 100 автомобилей в крупном дорожно-транспортном происшествии, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.

    Массовая авария с участием более 100 машин произошла в США
    Кадр из видео

    Инцидент произошел в понедельник на автомагистрали I-196 в округе Оттава. Помимо легковых автомобилей в аварию попали от 30 до 40 грузовиков.

    В результате массового столкновения машин пострадали от 9 до 12 человек. По словам помощников шерифа, было зарегистрировано множество травм у пострадавших, но ни одна из них не считается смертельной.

    Местные пожарные службы и медицинские работники скорой помощи оказали помощь пострадавшим, некоторые из них госпитализировали в местные больницы.

    Водителей, застрявших на шоссе, попросили оставаться в своих автомобилях до тех пор, пока за ними не приедет автобус. Затем их доставили в среднюю школу города Хадсонвилл.

    Ранее массовое ДТП с участием 67 автомобилей произошло в Японии. 

    Теги:
    ДТП Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают