Массовое ДТП с участием 67 автомобилей произошло в Японии
В Японии произошло массовое ДТП, в котором столкнулись 67 автомобилей, в результате аварии погибли два человека, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.
ДТП произошло в префектуре Гумма в 19:30 по местному времени, сообщает японское информагентство Jiji Press. По данным дорожной полиции префектуры, причиной аварии стал занос автомобилей из-за замерзшего дорожного покрытия.
В результате ДТП погибли две женщины — пассажирка и водитель грузовика. Еще 26 человек получили ранения.
Место происшествия находится на пологом повороте. Сначала здесь столкнулись два грузовика, перекрыв движение, а затем в них врезались другие автомобили, образовав цепь из машин длиной около 300 м. В одном из транспортных средств начался пожар, и в итоге сгорели 20 автомобилей.