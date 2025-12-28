РУ
    22:26, 27 Декабрь 2025 | GMT +5

    Массовое ДТП с участием 67 автомобилей произошло в Японии

    В Японии произошло массовое ДТП, в котором столкнулись 67 автомобилей, в результате аварии погибли два человека, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Фото: Atsushi TAKETAZU / The Yomiuri Shimbun

    ДТП произошло в префектуре Гумма в 19:30 по местному времени, сообщает японское информагентство Jiji Press. По данным дорожной полиции префектуры, причиной аварии стал занос автомобилей из-за замерзшего дорожного покрытия.

    В результате ДТП погибли две женщины — пассажирка и водитель грузовика. Еще 26 человек получили ранения.

    Место происшествия находится на пологом повороте. Сначала здесь столкнулись два грузовика, перекрыв движение, а затем в них врезались другие автомобили, образовав цепь из машин длиной около 300 м. В одном из транспортных средств начался пожар, и в итоге сгорели 20 автомобилей.

    Теги:
    Япония ДТП В мире Происшествия Авария
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
