В Нигерии сорвалось открытие Музея западноафриканского искусства

Как пишет издание, на видеозаписях, оказавшихся в распоряжении BBC, видно, как группа людей оскорбляла иностранных гостей и требовала, чтобы они покинули территорию. Также сообщается, что ресепшен был подвергнут вандализму.

Музей, расположенный в городе Бенин-Сити на юге Нигерии и строительство которого обошлось в несколько миллионов долларов, задумывался как площадка для размещения возвращенных Бенинской бронзы — художественных ценностей, похищенных британскими солдатами во время колониальных грабежей XIX века.

Однако затянувшийся спор о том, кто должен распоряжаться этими бесценными артефактами, привел к тому, что они до сих пор не были размещены в музее, что вызвало недовольство среди протестующих.

В заявлении музея говорится, что все гости были эвакуированы в безопасное место. Руководство MOWAA принесло извинения за произошедшее и отметило, что протест, по всей видимости, связан с противоречиями между нынешними и бывшими властями штата.

