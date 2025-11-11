РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:52, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Нигерии сорвалось открытие Музея западноафриканского искусства

    11 ноября в Нигерии должно было состояться открытие Музея западноафриканского искусства (MOWAA). Однако демонстранты сорвали мероприятие, вынудив организаторов отменить предпоказ, а затем и саму церемонию открытия, передает Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

    В Нигерии сорвалось открытие Музея западноафриканского искусства
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Как пишет издание, на видеозаписях, оказавшихся в распоряжении BBC, видно, как группа людей оскорбляла иностранных гостей и требовала, чтобы они покинули территорию. Также сообщается, что ресепшен был подвергнут вандализму.

    Музей, расположенный в городе Бенин-Сити на юге Нигерии и строительство которого обошлось в несколько миллионов долларов, задумывался как площадка для размещения возвращенных Бенинской бронзы — художественных ценностей, похищенных британскими солдатами во время колониальных грабежей XIX века.

    Однако затянувшийся спор о том, кто должен распоряжаться этими бесценными артефактами, привел к тому, что они до сих пор не были размещены в музее, что вызвало недовольство среди протестующих.

    В заявлении музея говорится, что все гости были эвакуированы в безопасное место. Руководство MOWAA принесло извинения за произошедшее и отметило, что протест, по всей видимости, связан с противоречиями между нынешними и бывшими властями штата.

    Ранее мы писали, что в Египте открывают музей стоимостью 1 млрд долларов после 20 лет строительства. 

     

    Теги:
    Нигерия Музеи Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
