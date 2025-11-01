В Египте открывают музей стоимостью $1 млрд после 20 лет строительства

Его торжественное открытие состоится в субботу — событие, которому предшествовали многочисленные переносы и почти двадцать лет строительства.

Как сообщает The Guardian, музей, занимающий площадь 470 000 квадратных метров, находится всего в полутора километрах от пирамид Гизы. Проект был объявлен еще в 1992 году, однако фактическое строительство началось лишь в 2005-м. Некоторые зоны комплекса были открыты для посетителей в формате «технического запуска» в 2024 году.

В коллекции музея представлено более 50 000 экспонатов, включая 83-тонную статую Рамсеса II возрастом 3 200 лет и древнюю лодку фараона Хуфу, которой более 4 500 лет. В музее предусмотрено 24 000 квадратных метров постоянных экспозиций, детский музей, конференц- и образовательные центры, торговая зона и крупный центр консервации. Двенадцать главных галерей, открывшихся в прошлом году, представляют памятники от доисторического периода до римской эпохи — по хронологическому и тематическому принципу.

Многие артефакты были перенесены из Египетского музея на площади Тахрир в Каире — тесного, столетнего здания, переполненного экспонатами. Другие предметы были недавно обнаружены при раскопках древних некрополей, включая Саккару — комплекс пирамид и гробниц примерно в 22 километрах к югу от нового музея.

По сообщению AP news торжественное открытие несколько раз откладывалось, последний раз — в июле этого года из-за конфликтов на Ближнем Востоке. Ожидается, что мировые лидеры примут участие в церемонии открытия.

Генеральный директор музея Ахмед Гонейм рассказал журналистам, что выставочные залы оснащены передовыми технологиями и мультимедийными инсталляциями, включая шоу с элементами смешанной реальности. Это позволяет соединить вечное наследие Древнего Египта с креативными возможностями XXI века.

— Мы используем язык, понятный цифровому поколению. Они не читают традиционные подписи, как мы, старшее поколение, им интереснее взаимодействовать через технологии, — отметил он.

Сообщается, что в атриуме у главного входа установлен гранитный колосс одного из самых прославленных фараонов Египта — Рамсеса Великого. Возраст этой одиннадцатиметровой статуи составляет около 3 200 лет.

Впервые в истории в одном месте представлена полная коллекция сокровищ Тутанхамона — среди них три погребальных ложа и шесть колесниц юного фараона. Экспонаты выставлены вместе с его золотым троном, саркофагом, покрытым золотом, и знаменитой погребальной маской, выполненной из золота, кварцита, лазурита и цветного стекла.

Любопытно, что в 2014 году маска понесла ущерб: ее борода была случайно сбита и поспешно приклеена эпоксидной смолой. Год спустя артефакт восстановила совместная команда специалистов из Египта и Германии.

Еще одним центральным экспонатом музея стала солнечная ладья фараона Хуфу, возраст которой составляет около 4 600 лет. Ее связывают с именем правителя, построившего Великую пирамиду в Гизе.

