В нескольких районах Кокшетау временно отключат свет: список адресов

Как сообщили в ТОО «Кокшетау Энерго», отключение — мера вынужденная.

— В связи с необходимостью восстановления схемы запитки потребителей на ПС 110/10 кВ «Акан серэ», на которой в пятницу 7 ноября произошло аварийное отключение, уведомляем о введении ограничений подачи электроэнергии подразделением ТОО «Кокшетау Энерго» — Кокшетаускими ГЭС с 10:00 до 14:00 11 ноября 2025 года, — сообщили в ведомстве.

Под ограничение попадают: район ТД «Арбат», поликлиника по ул. Ауельбекова, 94, Полиграфия, ул. Сатпаева, 1, здание партии «Аманат», швейная фабрика «Диас», музей им. М.Габдуллина, стадион «Окжетпес», ДК «Истоки», ТД «Алатау», таможня, управление координации занятости и социальных программ, магазины «Декор», «Провиант», «Табыс», «Кристалл», район бывшего маг. «СтройМарт», район абонентского отдела «ЕРЦ», здания «Антикора», управления статистики, баня «Тамаша», район ЖК «Аружан 1, 2, 3», ЖК «Атлант», мкр. «Сункар», район спорткомплекса «Бурабай», «Кокшетау Су Арнасы», ГАИ, гипермаркет «Small», район «Арбакеш», «Взрыв Пром», спорткомплекс «Кажымукан», район «Воинской части», «Сельхозинститута», район рынков «Хасеновский» и «Восточный», мечеть им. Галыма, район пересечения ул. Садвакасова-Шевченко, Садвакасова-Куанышева, Садвакасова-Кусаинова, район «СанТехМонтажа», общежитие КТИ.

Также отключат ряд объектов образования — колледж им. Акана-серэ, Высший технический колледж, КТИ, Казтурлицей, СШ № 11 и районы СШ№ 5 и СШ№ 6.

Ранее сообщалось, что авария на подстанции оставила жителей Кокшетау без света.