Авария на подстанции оставила жителей Кокшетау без света

Энергетический коллапс произошел в Кокшетау. Практически половина города осталась без электроснабжения из-за аварийного отключения. Магазины и рестораны отказываются обслуживать клиентов, а на перекрестки дорог для регулировки вышли полицейские.

Как сообщили в пресс-службе ТОО «Кокшетау Энерго», авария произошла в 19:36 на подстанции «Акан сере». В результате без электроснабжения остался квадрат улиц — Алтынсарина — пр. Назарбаева — Уалиханова — Акана сере областного центра.

На месте аварии работают бригады Кокшетауских ГЭС и Центральных служб подстанций и релейной защиты.

— Бригада ОВБ занимается перезапиткой потребителей от других подстанций. Приносим извинения за временные неудобства, — добавили в ведомстве.

