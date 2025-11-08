РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:46, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Авария на подстанции оставила жителей Кокшетау без света

    В темноту погрузилась практически половина областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Авария на подстанции оставила жителей Кокшетау без света
    Фото: ТОО «Кокше Энерго»

    Энергетический коллапс произошел в Кокшетау. Практически половина города осталась без электроснабжения из-за аварийного отключения. Магазины и рестораны отказываются обслуживать клиентов, а на перекрестки дорог для регулировки вышли полицейские.

    Как сообщили в пресс-службе ТОО «Кокшетау Энерго», авария произошла в 19:36 на подстанции «Акан сере». В результате без электроснабжения остался квадрат улиц — Алтынсарина — пр. Назарбаева — Уалиханова — Акана сере областного центра.

    На месте аварии работают бригады Кокшетауских ГЭС и Центральных служб подстанций и релейной защиты.

    — Бригада ОВБ занимается перезапиткой потребителей от других подстанций. Приносим извинения за временные неудобства, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что 18 лет без электричества живут жители одного из сел Акмолинской области. 

    Теги:
    Электроэнергия Отключения света Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают