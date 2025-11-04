18 лет без электричества живут жители одного из сел Акмолинской области

Жители села Караменды батыра Целиноградского района Акмолинской области вот уже 18 лет живут без электричества. В XXI веке людям приходится использовать генераторы на бензине или протянуть провода от соседей.

Как пояснил редакции аким Целиноградского района Дарын Сабыргали, проблема отсутствия электроэнергии касается не всего села, а только одной улицы (новостройки), где расположены 17 земельных участков, из которых на сегодняшний день проживают 11 домовладельцев. Земельные участки под данные дома были выделены в 2007 году. На протяжении этого времени большинство жителей пользовались электроэнергией от соседних домов по временным подключениям.

— По просьбе жителей акиматом района в рамках социальной ответственности бизнеса при содействии спонсоров в августе текущего года приобретена КТП, поскольку у жителей не имелось возможности выполнить это самостоятельно. АО «АРЭК» оказало содействие в предоставлении технических условий и выделении части финансовых ресурсов. В дополнение к этому, в настоящее время в рамках социальной ответственности бизнеса по просьбе акимата района за счет спонсорских средств разрабатывается проект по установке опор и прокладке кабельных линий. После завершения проектных работ жители должны будут самостоятельно, за счет собственных средств выполнить подключение своих домов к линии электропередачи, — отметил аким.

Как следует от ответа, согласно действующим нормативам, дальнейшее подключение домовладений от ближайшей опоры до индивидуальных участков будет осуществляться собственниками за счет собственных средств на основании выданных технических условий. Эти требования определены Правилами пользования электрической энергией и Правилами предоставления услуг по присоединению к электрическим сетям.

— Работы по реконструкции и доведению линии электропередачи до точки подключения выполняются АО «АРЭК» в пределах своей зоны ответственности. Добавлю, что в текущем году АО «АРЭК» в рамках инвестиционного проекта завершило реконструкцию старой линии электропередачи в селе Караменды батыр. Электроэнергия будет подаваться по новой линии протяженностью 15 километров. Проект предусматривает установку 663 опор с самонесущим изолированным проводом и 4 комплектно-трансформаторные подстанции, — добавил аким.

Почему помочь с приобретением КТП жителям села нельзя было раньше? По словам Дарына Сабыргали, он работает в должности акима лишь год, и когда сельчане пришли к нему на прием, сразу начал искать пути решения проблемы. Отвечать за предшественников он не может.

Однако, даже если опоры будут установлены, сельчане сетуют, что вряд ли найдут нужные суммы, чтобы протянуть от них кабель до своих домов.

