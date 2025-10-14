РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:37, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    В нескольких парках Астаны установят камеры видеонаблюдения

    В Астане в ближайшее время планируют установить камеры видеонаблюдения в парках. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    камера
    Фото: акимат Алматы

    По его словам, установка камер видеонаблюдения и создание «купола над Астаной» — это часть большой программы «Безопасный город».

    — И здесь очень важно сказать, что шире мы будем применять установление камер… Эту работу мы будем продолжать. В ближайшее время — это двухмесячная программа — камеры будем устанавливать в парках —  в Центральном парке и в парке первого Президента, — проинформировал Адилов.

    Вместе с тем, МВД планирует установить камеры и в жилых комплексах.

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что до конца года в городе дополнительно будет установлено более 20 тыс. новых интеллектуальных камер видеонаблюдения с более чем 35 алгоритмами видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, включая распознавание лиц и поведение граждан, аналитику трафика и автоматическое оповещение экстренных служб.

    Теги:
    МВД РК Видеонаблюдение Полиция Астана Видео
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают