В нескольких парках Астаны установят камеры видеонаблюдения

По его словам, установка камер видеонаблюдения и создание «купола над Астаной» — это часть большой программы «Безопасный город».

— И здесь очень важно сказать, что шире мы будем применять установление камер… Эту работу мы будем продолжать. В ближайшее время — это двухмесячная программа — камеры будем устанавливать в парках — в Центральном парке и в парке первого Президента, — проинформировал Адилов.

Вместе с тем, МВД планирует установить камеры и в жилых комплексах.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что до конца года в городе дополнительно будет установлено более 20 тыс. новых интеллектуальных камер видеонаблюдения с более чем 35 алгоритмами видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, включая распознавание лиц и поведение граждан, аналитику трафика и автоматическое оповещение экстренных служб.