телерадиокомплекс президента РК
    17:32, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Новые камеры видеонаблюдения в Астане будут распознавать лица и поведение граждан

    Аким Астаны Женис Касымбек на Парламентских слушаниях в Мажилисе рассказал о реализации стратегического проекта «Smart City» совместно с компанией «Пресайт», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Женис Касымбек
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Ключевым элементом проекта, по словам акима, станет Ситуационный центр города на базе искусственного интеллекта. Центр обеспечит интеграцию более 15 городских и республиканских систем видеонаблюдения, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, образования и других.

    Кроме того, компанией «Пресайт» для акимата Астаны ведется строительство первого городского Центра обработки данных (ЦОД), мощностью до 100 серверных стоек, из которых порядка половины зарезервировано под перспективные проекты.

    - Новый ЦОД позволит создать единую экосистему хранения данных городских и республиканских информсистем, обеспечить максимальный уровень информационной безопасности и существенно сократить зависимость города от сторонних дата-центров, аренда которых ежегодно требовала значительных бюджетных расходов, - отметил Касымбек. 

    Также в столице проводится масштабная модернизация инфраструктуры видеонаблюдения столицы. Сегодня в Центр оперативного управления полиции города уже выведено более 37 тыс. камер, с помощью которых раскрывается каждое третье преступление.

    - До конца года будет дополнительно установлено более 20 тыс. новых интеллектуальных камер видеонаблюдения с более чем 35 алгоритмами видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, включая распознавание лиц и поведение граждан, аналитику трафика и автоматическое оповещение экстренных служб, - сообщил аким города. 

    Реализацию проекта завершат до конца текущего года. По поручению Главы государства опыт Астаны по внедрению концепции «Смарт Сити» будет масштабирован и в других регионах страны.

    Ранее стало известно, что в столице вместо «Сергек» будет внедрена новая система видеонаблюдения, использующая технологии искусственного интеллекта, под управлением компании из ОАЭ.

    Камеры Женис Касымбек Астана ИИ
