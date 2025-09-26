Новые камеры видеонаблюдения в Астане будут распознавать лица и поведение граждан

Ключевым элементом проекта, по словам акима, станет Ситуационный центр города на базе искусственного интеллекта. Центр обеспечит интеграцию более 15 городских и республиканских систем видеонаблюдения, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, образования и других.

Кроме того, компанией «Пресайт» для акимата Астаны ведется строительство первого городского Центра обработки данных (ЦОД), мощностью до 100 серверных стоек, из которых порядка половины зарезервировано под перспективные проекты.

- Новый ЦОД позволит создать единую экосистему хранения данных городских и республиканских информсистем, обеспечить максимальный уровень информационной безопасности и существенно сократить зависимость города от сторонних дата-центров, аренда которых ежегодно требовала значительных бюджетных расходов, - отметил Касымбек.

Также в столице проводится масштабная модернизация инфраструктуры видеонаблюдения столицы. Сегодня в Центр оперативного управления полиции города уже выведено более 37 тыс. камер, с помощью которых раскрывается каждое третье преступление.

- До конца года будет дополнительно установлено более 20 тыс. новых интеллектуальных камер видеонаблюдения с более чем 35 алгоритмами видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, включая распознавание лиц и поведение граждан, аналитику трафика и автоматическое оповещение экстренных служб, - сообщил аким города.

Реализацию проекта завершат до конца текущего года. По поручению Главы государства опыт Астаны по внедрению концепции «Смарт Сити» будет масштабирован и в других регионах страны.

Ранее стало известно, что в столице вместо «Сергек» будет внедрена новая система видеонаблюдения, использующая технологии искусственного интеллекта, под управлением компании из ОАЭ.