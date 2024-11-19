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    14:00, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В нацпарке «Бұйратау» спасли архаров

    В настоящее время у архаров идет период осеннего гона, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

    В нацпарке «Бұйратау» спасли архаров
    Фото: скрин с видео

    Инспекторы государственного национального природного парка «Бұйратау» Нурлан Шахатов и Канат Альжанов спасли животных.

    В социальных сетях появился видеоролик, где запечатлены два самца-архара, сцепившиеся мощными рогами, которые совсем ослабли. Архаров спасали недалеко от Астаны в Ерейментауском филиале нацпарка в Акмолинской области.

    Как отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов, в настоящее время у архаров идет период осеннего гона, во время которого самцы ведут яростные бои за самок.

    Нацпарк «Бұйратау» расположен в двух областях — Карагандинской и Акмолинской. 

    Как мы сообщали ранее, в объектив фотоловушек Чарынского государственного национального природного парка попали дикий кабан (Sus scrofa) и косуля (Capreolus capreolus).

    Теги:
    Национальные природные парки Казахстан Национальные парки Экология Видео Животные
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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