В нацпарке «Бұйратау» спасли архаров

Инспекторы государственного национального природного парка «Бұйратау» Нурлан Шахатов и Канат Альжанов спасли животных.

В социальных сетях появился видеоролик, где запечатлены два самца-архара, сцепившиеся мощными рогами, которые совсем ослабли. Архаров спасали недалеко от Астаны в Ерейментауском филиале нацпарка в Акмолинской области.

Как отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов, в настоящее время у архаров идет период осеннего гона, во время которого самцы ведут яростные бои за самок.

Нацпарк «Бұйратау» расположен в двух областях — Карагандинской и Акмолинской.

Как мы сообщали ранее, в объектив фотоловушек Чарынского государственного национального природного парка попали дикий кабан (Sus scrofa) и косуля (Capreolus capreolus).