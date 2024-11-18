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    16:06, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Дикие животные попали в объектив фотоловушек Чарынского нацпарка

    Данные из Чарынского государственного национального природного парка помогут усовершенствовать меры по охране диких животных и их среды обитания, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

    Дикие животные попали в объектив фотоловушек Чарынского нацпарка
    Фото: скрин с видео/qazaqormany

    Фотоловушки, установленные на территории Сартогай Чарынского ГНПП, зафиксировали животных Казахстана. 

    Среди обнаруженных видов особенно выделяются дикий кабан (Sus scrofa) и косуля (Capreolus capreolus).

    Эти результаты подтверждают высокое биоразнообразие региона и предоставляют возможность изучения мест обитания животных. Полученные данные помогут усовершенствовать меры по охране диких животных и их среды обитания.

    Ранее в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке засняли снежного барса.

     

    Теги:
    Национальные природные парки Казахстан Регионы Казахстана Национальные парки Экология Видео Минэкологии и природных ресурсов Животные Алматинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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