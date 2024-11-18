16:06, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5
Дикие животные попали в объектив фотоловушек Чарынского нацпарка
Данные из Чарынского государственного национального природного парка помогут усовершенствовать меры по охране диких животных и их среды обитания, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.
Фотоловушки, установленные на территории Сартогай Чарынского ГНПП, зафиксировали животных Казахстана.
Среди обнаруженных видов особенно выделяются дикий кабан (Sus scrofa) и косуля (Capreolus capreolus).
Эти результаты подтверждают высокое биоразнообразие региона и предоставляют возможность изучения мест обитания животных. Полученные данные помогут усовершенствовать меры по охране диких животных и их среды обитания.
Ранее в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке засняли снежного барса.