Компании квазигоссектора будут продавать 50% валютной выручки

— Ситуация во внешнем секторе остается неблагоприятной из-за сохраняющейся высокой волатильности и глобальных экономических рисков. Доллар США продолжил укрепление относительно валют как развитых, так и развивающихся рынков. Индекс DXY вырос до 106,2 пункта, увеличившись на 5,5% с конца сентября, в то время как индекс валют развивающихся рынков ЕМ продолжает снижаться, потеряв 4,1% с конца сентября. На нефтяном рынке преобладает пессимистичный сентимент из-за слабого восстановления мирового спроса и ожидаемого роста поставок со стороны ОПЕК+. Это привело к снижению нефтяных котировок до 71-72 долларов США за баррель, — прокомментировала заместитель Председателя НБ РК Алия Молдабекова.

На внутреннем валютном рынке наблюдается повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения на валютном рынке.

Рост спроса на иностранную валюту обусловлен увеличением общей экономической активности, в том числе внешнеэкономической активности. Также оказывают влияние рост бюджетных расходов и расходов квазигосударственных компаний на инфраструктурные и инвестиционные проекты. Все эти факторы в совокупности стимулируют рост импорта и, соответственно, рост спроса на иностранную валюту.

В Нацбанке отметили, что снижение баланса между спросом и предложением на валютном рынке оказывает негативное влияние на инвестиционный климат, ведет к удорожанию инвестиционных проектов и оказывает общее проинфляционное влияние. В связи с чем, для повышения сбалансированности валютного рынка будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Соответствующее постановление Правительства РК и приказ Нацбанка подготовлены и будут приняты в ближайшие дни.

Ранее эта норма действовала до августа 2023 года, когда она была приостановлена в связи с изменившимися макроэкономическими условиями. Вместе с тем, данная норма является эффективным инструментом, который всегда может быть оперативно задействован для сглаживания шоков.

Ранее опрос Ассоциации финансистов показал, что большинство экспертов считают курс 500 тенге за доллар вполне обоснованным.