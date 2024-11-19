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    12:34, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Компании квазигоссектора будут продавать 50% валютной выручки

    В Казахстане для повышения сбалансированности валютного рынка будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигоссектора. Соответствующее постановление Правительства РК и приказ Нацбанка подготовлены и будут приняты в ближайшие дни, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

    тенге
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Ситуация во внешнем секторе остается неблагоприятной из-за сохраняющейся высокой волатильности и глобальных экономических рисков. Доллар США продолжил укрепление относительно валют как развитых, так и развивающихся рынков. Индекс DXY вырос до 106,2 пункта, увеличившись на 5,5% с конца сентября, в то время как индекс валют развивающихся рынков ЕМ продолжает снижаться, потеряв 4,1% с конца сентября.

    На нефтяном рынке преобладает пессимистичный сентимент из-за слабого восстановления мирового спроса и ожидаемого роста поставок со стороны ОПЕК+. Это привело к снижению нефтяных котировок до 71-72 долларов США за баррель, — прокомментировала заместитель Председателя НБ РК Алия Молдабекова. 

    На внутреннем валютном рынке наблюдается повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения на валютном рынке.

    Рост спроса на иностранную валюту обусловлен увеличением общей экономической активности, в том числе внешнеэкономической активности. Также оказывают влияние рост бюджетных расходов и расходов квазигосударственных компаний на инфраструктурные и инвестиционные проекты. Все эти факторы в совокупности стимулируют рост импорта и, соответственно, рост спроса на иностранную валюту.

    В Нацбанке отметили, что снижение баланса между спросом и предложением на валютном рынке оказывает негативное влияние на инвестиционный климат, ведет к удорожанию инвестиционных проектов и оказывает общее проинфляционное влияние. В связи с чем, для повышения сбалансированности валютного рынка будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Соответствующее постановление Правительства РК и приказ Нацбанка подготовлены и будут приняты в ближайшие дни.

    Ранее эта норма действовала до августа 2023 года, когда она была приостановлена в связи с изменившимися макроэкономическими условиями. Вместе с тем, данная норма является эффективным инструментом, который всегда может быть оперативно задействован для сглаживания шоков.

    Ранее опрос Ассоциации финансистов показал, что большинство экспертов считают курс 500 тенге за доллар вполне обоснованным.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Казахстан Доллар Тенге Общество Курс валют
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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