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    22:34, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    500 тенге за доллар вполне обосновано — результаты опроса Ассоциации финансистов

    Курс доллара сегодня повысился до 500 тенге. Укрепившись после итогов президентских выборов в США, американский доллар значительно улучшил свои позиции по отношению ко всем мировым валютам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Jibek Joly.

    500 тенге за доллар вполне обосновано — эксперт
    Фото: кадр из видео

    Это отразилось и на рынке Казахстана. Экономисты связывают такую динамику с ценами на нефть, которые остаются важным источником доходов нашей страны. Республика продолжает зависеть от экспорта сырья, что делает экономику чувствительной к внешним изменениям. При этом недавний опрос Ассоциации финансистов показал, что большинство экспертов считают курс 500 тенге за доллар вполне обоснованным.

    — Если взять следующий год, они ставят что в среднем будет 507 тенге. Доллар укрепляется сильно, нет ожидания что нацвалюта вернется к прежнему уровню, 490 и меньше. 500 — это тот адекватный курс, который будет стоять и, возможно, пойдет выше, — считает экономист Бауыржан Шурманов.

    Напомним, Национальный банк РК заявил о готовности провести валютные интервенции для стабилизации курса тенге, если текущие спекулятивные настроения на внутреннем рынке продолжатся.

    Известный финансист Расул Рысмамбетов прокомментировал заявление, отметив, что у Нацбанка есть все необходимые инструменты и большой опыт для борьбы с валютными спекулянтами

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Нефть JIBEK JOLY Курс валют Экономика Дональд Трамп
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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