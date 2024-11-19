500 тенге за доллар вполне обосновано — результаты опроса Ассоциации финансистов

Это отразилось и на рынке Казахстана. Экономисты связывают такую динамику с ценами на нефть, которые остаются важным источником доходов нашей страны. Республика продолжает зависеть от экспорта сырья, что делает экономику чувствительной к внешним изменениям. При этом недавний опрос Ассоциации финансистов показал, что большинство экспертов считают курс 500 тенге за доллар вполне обоснованным.

— Если взять следующий год, они ставят что в среднем будет 507 тенге. Доллар укрепляется сильно, нет ожидания что нацвалюта вернется к прежнему уровню, 490 и меньше. 500 — это тот адекватный курс, который будет стоять и, возможно, пойдет выше, — считает экономист Бауыржан Шурманов.

Напомним, Национальный банк РК заявил о готовности провести валютные интервенции для стабилизации курса тенге, если текущие спекулятивные настроения на внутреннем рынке продолжатся.

Известный финансист Расул Рысмамбетов прокомментировал заявление, отметив, что у Нацбанка есть все необходимые инструменты и большой опыт для борьбы с валютными спекулянтами