Курс доллара в Астане превысил отметку в 500 тенге

По данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Астаны американскую валюту продают в среднем по 500 тенге, но местами курс достиг отметки уже в 505 тенге. При этом покупают её за 495 тенге в среднем.

В Алматы пока цена покупки-продажи доллара держится в коридоре 497,39 - 499,28 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 523,44 тенге, продают по 527,48 тенге. В Астане средний курс покупки тот же, что и утром - 523 тенге, продажи - 529 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,93 тенге, продают по 5,04 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,95 тенге, продают по 5,05 тенге, также без изменений.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 495,95 тенге, 1 евро – 524,37 тенге, 1 рубль – 4,98 тенге.

Напомним, Национальный банк РК заявил о готовности провести валютные интервенции для стабилизации курса тенге, если текущие спекулятивные настроения на внутреннем рынке продолжатся.

Известный финансист Расул Рысмамбетов прокомментировал заявление, отметив, что у Нацбанка есть все необходимые инструменты и большой опыт для борьбы с валютными спекулянтами.