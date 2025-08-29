РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:13, 29 Август 2025 | GMT +5

    В Нацбанке ответили, есть ли в Казахстане избыток российских рублей

    Сегодня на брифинге в Астане председателю Национального банка Тимуру Сулейменову задали вопрос о том, что россияне массово приезжают в Казахстан за товарами и услугами, пользуясь выгодным курсом. Журналисты поинтересовались, нет ли в связи с этим проблем с избытком рублей в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: pxhere.com

    Тимур Сулейменов опроверг такие предположения.

    — Накопления рублей мы не видим. Рубль у нас используется при импорте из России, — отметил глава Нацбанка.

    По его словам, ситуация складывается так, что в торговле с Россией Казахстан имеет отрицательный баланс.

    — Мы из России покупаем гораздо больше, чем продаем. А это значит, нам рублей всегда нужно больше, нежели им нужно тенге от нас. То есть, сейчас около 90% торговли происходит в рублях, — пояснил Сулейменов.

    Он добавил, что в экономике страны регулярно ощущается нехватка рублей.

    — Из-за того, что у нас всегда не хватает рублей, нам приходится менять через доллар. Поэтому, сколько бы рубля не было в стране, всегда есть способ его использования. Накопления российского рубля не происходит. Происходит его полная утилизация. Из-за того, что у нас такая структура, постоянно нам нужно больше рублей, — подчеркнул председатель Нацбанка.

    Ранее глава Нацбанка объяснил решение по базовой ставке. 

    Где в Казахстане чаще всего покупают рубли — читайте в нашем материале. 

    Теги:
    Рубль Тимур Сулейменов Нацбанк Казахстана Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают