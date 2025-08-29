В Нацбанке ответили, есть ли в Казахстане избыток российских рублей

Тимур Сулейменов опроверг такие предположения.

— Накопления рублей мы не видим. Рубль у нас используется при импорте из России, — отметил глава Нацбанка.

По его словам, ситуация складывается так, что в торговле с Россией Казахстан имеет отрицательный баланс.

— Мы из России покупаем гораздо больше, чем продаем. А это значит, нам рублей всегда нужно больше, нежели им нужно тенге от нас. То есть, сейчас около 90% торговли происходит в рублях, — пояснил Сулейменов.

Он добавил, что в экономике страны регулярно ощущается нехватка рублей.

— Из-за того, что у нас всегда не хватает рублей, нам приходится менять через доллар. Поэтому, сколько бы рубля не было в стране, всегда есть способ его использования. Накопления российского рубля не происходит. Происходит его полная утилизация. Из-за того, что у нас такая структура, постоянно нам нужно больше рублей, — подчеркнул председатель Нацбанка.

Ранее глава Нацбанка объяснил решение по базовой ставке.

