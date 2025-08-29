Инфляция, рост ВВП и кредиты: глава Нацбанка объяснил решение по базовой ставке

— Инфляционное давление сохраняется, краткосрочные ожидания остаются крайне волатильными. При этом экономика продолжает расти высокими темпами, а спрос все еще опережает возможности предложения, что оказывает давление на цены, — отметил он.

По итогам июля годовая инфляция составила 11,8%. Сервисная инфляция снизилась до 14,9% после пика в 16,1%, продовольственная выросла до 11,2%, а цены на непродовольственные товары увеличились на 9,5%.

Рост ВВП за январь–июль ускорился до 6,3%, наибольшие темпы зафиксированы в транспорте (22,5%) и строительстве (18,5%). При этом, подчеркнул Сулейменов, «основным источником спроса остается активное потребительское кредитование».

Внешние факторы также оказывают влияние: мировой индекс цен на продовольствие в июле достиг 130,1 пункта, инфляция в России составила 8,8%, в ЕС — 2,4%, в США — 2,7%. На нефтяном рынке сохраняется волатильность, базовый прогноз Нацбанка по цене Brent — 60 долларов за баррель.

— Главная задача для нас — стабилизация инфляционных ожиданий и снижение инфляции. Для этого Национальный банк будет поддерживать умеренную жесткость денежно-кредитных условий длительное время, — заключил глава регулятора.

Ранее сообщалось, что Нацбанк допускает возможность повышения базовой ставки.