Инфляция, рост ВВП и кредиты: глава Нацбанка объяснил решение по базовой ставке
Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором ±1 п. п. Как пояснил председатель НБК Тимур Сулейменов, решение принято с учетом обновленных прогнозов по инфляции и экономическому росту, а также оценки макроэкономических тенденций и баланса рисков, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Инфляционное давление сохраняется, краткосрочные ожидания остаются крайне волатильными. При этом экономика продолжает расти высокими темпами, а спрос все еще опережает возможности предложения, что оказывает давление на цены, — отметил он.
По итогам июля годовая инфляция составила 11,8%. Сервисная инфляция снизилась до 14,9% после пика в 16,1%, продовольственная выросла до 11,2%, а цены на непродовольственные товары увеличились на 9,5%.
Рост ВВП за январь–июль ускорился до 6,3%, наибольшие темпы зафиксированы в транспорте (22,5%) и строительстве (18,5%). При этом, подчеркнул Сулейменов, «основным источником спроса остается активное потребительское кредитование».
Внешние факторы также оказывают влияние: мировой индекс цен на продовольствие в июле достиг 130,1 пункта, инфляция в России составила 8,8%, в ЕС — 2,4%, в США — 2,7%. На нефтяном рынке сохраняется волатильность, базовый прогноз Нацбанка по цене Brent — 60 долларов за баррель.
— Главная задача для нас — стабилизация инфляционных ожиданий и снижение инфляции. Для этого Национальный банк будет поддерживать умеренную жесткость денежно-кредитных условий длительное время, — заключил глава регулятора.
Ранее сообщалось, что Нацбанк допускает возможность повышения базовой ставки.