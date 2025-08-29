Нацбанк Казахстана допускает возможность повышения базовой ставки

Сегодня Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п. п.

По его словам, инфляционное давление в экономике сохраняется, и работа по его снижению продолжается.

— Дальнейшее решение по денежно-кредитной политике будет зависеть от соответствия фактической инфляции прогнозной траектории, но с учетом изменений в балансе рисков. При отсутствии значимого замедления темпов инфляции в ближайшие месяцы Комитет намерен ужесточать складывающиеся денежно-кредитные условия для того, чтобы вернуть инфляцию к траектории по направлению к цели в 5%. Таким образом, повышение базовой ставки на ближайших заседаниях не исключается, — сообщил Тимур Сулейменов.

Вместе с тем в 2025 году инфляция прогнозируется в диапазоне 11–12,5%. Прогнозы на последующие годы остаются без изменений.