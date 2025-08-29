РУ
    15:24, 29 Август 2025 | GMT +5

    Нацбанк Казахстана допускает возможность повышения базовой ставки

    Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов сегодня на брифинге в Астане сообщил, что регулятор может пересмотреть базовую ставку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нацбанк Казахстана допускает возможность повышения базовой ставки
    Кадр из видео

    Сегодня Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п. п.

    По его словам, инфляционное давление в экономике сохраняется, и работа по его снижению продолжается.

    — Дальнейшее решение по денежно-кредитной политике будет зависеть от соответствия фактической инфляции прогнозной траектории, но с учетом изменений в балансе рисков. При отсутствии значимого замедления темпов инфляции в ближайшие месяцы Комитет намерен ужесточать складывающиеся денежно-кредитные условия для того, чтобы вернуть инфляцию к траектории по направлению к цели в 5%. Таким образом, повышение базовой ставки на ближайших заседаниях не исключается, — сообщил Тимур Сулейменов.

    Вместе с тем в 2025 году инфляция прогнозируется в диапазоне 11–12,5%. Прогнозы на последующие годы остаются без изменений.

    Нацбанк Казахстана Экономика Базовая ставка
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
