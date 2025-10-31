РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:25, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    В мясорубке нашли золото: в Турции изъяли крупную контрабанду

    В турецком городе Кыршехир полиция обнаружила 21,5 кг контрабандного золота. Ценный металл из аэропорта перевозили в такси, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В мясорубке нашли золото
    Фото: www.sozcu.com.tr

    Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью полиции Кыршехира провели успешную операцию по изъятию крупной партии нелегального золота, спрятанного в мясорубке, тестомешалке и формах для обуви. В результате проверки такси, остановленного на одном из въездов в город, правоохранители нашли два чемодана, принадлежащие пассажиру из Узбекистана.

    При досмотре содержимого чемоданов полиция обнаружила, что драгоценный металл тщательно спрятан внутри мясорубки, машины для замешивания теста и двух форм для производства обуви. Общий вес найденного золота составил 21 кг 506 граммов.

    Контрабанда золота
    Фото: www.sozcu.com.tr

    Подозреваемый был задержан и после завершения следственных действий его заключили под стражу.

    Губернатор Кыршехира Мурат Сефа Демирюрек отметил, что борьба с преступностью и контрабандой имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и спокойствия в регионе, поблагодарив сотрудников полиции за их упорство и профессионализм.

    Ранее мы писали о том, что в результате операции турецких силовиков по борьбе с контрабандой, проведенной в аэропорту имени Аднана Мендереса в Измире, были задержаны 6 женщин из Узбекистана.

     

    Акжигит Чукубаев
