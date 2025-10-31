В мясорубке нашли золото: в Турции изъяли крупную контрабанду

Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью полиции Кыршехира провели успешную операцию по изъятию крупной партии нелегального золота, спрятанного в мясорубке, тестомешалке и формах для обуви. В результате проверки такси, остановленного на одном из въездов в город, правоохранители нашли два чемодана, принадлежащие пассажиру из Узбекистана.

При досмотре содержимого чемоданов полиция обнаружила, что драгоценный металл тщательно спрятан внутри мясорубки, машины для замешивания теста и двух форм для производства обуви. Общий вес найденного золота составил 21 кг 506 граммов.

Фото: www.sozcu.com.tr

Подозреваемый был задержан и после завершения следственных действий его заключили под стражу.

Губернатор Кыршехира Мурат Сефа Демирюрек отметил, что борьба с преступностью и контрабандой имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и спокойствия в регионе, поблагодарив сотрудников полиции за их упорство и профессионализм.

