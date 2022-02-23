В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

– Информация об отставке министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева не соответствует действительности. Глава ведомства работает в штатном режиме, – говорится в сообщении.