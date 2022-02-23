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В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева

23 Февраля 2022 15:14
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В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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– Информация об отставке министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева не соответствует действительности. Глава ведомства работает в штатном режиме, – говорится в сообщении.

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#МВД РК   #Ерлан Тургумбаев   #Фейки  
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