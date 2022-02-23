Новости
В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
23 Февраля 2022 15:14
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеВытащить машину из снега помогли жителю Кокшетау полицейские Массовое ДТП произошло в Нур-Султане Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО
– Информация об отставке министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева не соответствует действительности. Глава ведомства работает в штатном режиме, – говорится в сообщении.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Самые популярные виды интернет-мошенничеств назвали в полиции Алматы
- Вытащить машину из снега помогли жителю Кокшетау полицейские
- Массовое ДТП произошло в Нур-Султане
- Ехавшего задним ходом по встречке водителя ищет полиция в Алматы
- Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО
- Как полиция Алматы борется с интернет-мошенничеством
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047