V Молодежный театральный форум стран СНГ, Балтии и Грузии проходит в Алматы

В Алматы проходит V Молодежный театральный форум стран СНГ, Балтии и Грузии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РК.

Мероприятие предоставляет широкую площадку для обмена мнениями и знаниями по многим театральным вопросам.

За годы проведения он стал большим событием в деле сохранения театра, театральных традиций, единого культурного пространства и развитию культурных связей.

В рамках проекта министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с членами Международной конфедерации театральных союзов и председателями Союза театральных деятелей разных стран.

Фото: Минкультуры РК

Министр выразила благодарность участникам V Молодежного театрального форума за вклад в развитие и укрепление культурного сотрудничества между странами, а также за популяризацию современного театрального искусства.

К слову, мероприятие уже посетили более двухсот режиссеров, драматургов, актеров, сценографов, театральных критиков из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Стоит отметить, что 9 июня 2024 года станет известно название лучшего спектакля форума. Победители примут участие на XVII Международном театральном фестивале имени А. П. Чехова, который пройдет в Москве с мая по июль 2025 года.

Как сообщалось ранее, 3 июня в Алматы стартовал пятый молодежный театральный форум стран СНГ, призванный укрепить творческие контакты молодых деятелей театра.

В рамках мероприятия будут представлены 9 спектаклей молодых режиссеров из 9 стран. Профессиональное жюри определит победителей, которым будут вручены денежные премии и памятные призы в виде золотого, серебряного и бронзового зонта — объединяющего символа молодежного театрального форума стран СНГ.

Лучший спектакль форума станет участником XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова, который пройдет в Москве с мая по июль 2025 года.