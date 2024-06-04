Режиссеры из 9 стран представят свои лучшие спектакли в Алматы

В Алматы стартовал пятый молодежный театральный форум стран СНГ, призванный укрепить творческие контакты молодых деятелей театра, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мегаполис стал местом притяжения более 200 режиссеров, драматургов, актеров, сценографов, театральных критиков в возрасте до 35 лет из 9 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Фото: Досбол Атажан/Казинформ

Программа форума отражает многообразие культурных традиций и радует широкой палитрой театральных красок. Спектаклем-открытием мероприятия станет «Mamluk. Султан Бейбарс» Театра традиционного искусства «Алатау» в постановке Фархада Молдагали, участника предыдущего форума (2021, Узбекистан), председателя оргкомитета пятого молодежного театрального форума стран СНГ.

Также будут представлены 9 спектаклей молодых режиссеров из 9 стран. Профессиональное жюри определит победителей, которым будут вручены денежные премии и памятные призы в виде золотого, серебряного и бронзового зонта — объединяющего символа молодежного театрального форума стран СНГ. Лучший спектакль форума станет участником XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова, который пройдет в Москве с мая по июль 2025 года.

Фото: Досбол Атажан/Казинформ

В состав жюри и экспертного совета вошли такие известные театральные режиссеры, актеры, профессоры, заслуженные артисты, как Евгений Писарев, Мотои Миура, Олег Липовецкий, Андрей Кузичев, Денис Азаров, Сания Кабдиева и Мария Хализева.

— Я в Казахстане первый раз, также я первый раз выступаю в качестве председателя жюри. Я всегда в Москве отказываюсь от председательства, предпочитаю быть просто в составе жюри. Вообще, мне кажется, что театр, театральное искусство — оно очень субъективное, выбор победителя зависит от вкуса собравшихся людей, и театр — это не спорт. Здесь борьба за призовое место — не главное… Значение этого форума — в его образовательной пользе, в соединении культуры и различных традиций. В этом сложном мире искусство и театр — это лучший дипломат. Этот форум направлен на внимание театральной молодежи, а значит нашему будущему. Если молодые люди будут знать друг друга, знать культуру друг друга, интересоваться и уважать традиции и обычаи других стран, то тогда мир станет лучше, — сказал на пресс-конференции председатель жюри, художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев.

Генеральный директор Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова, вице-президент — генеральный секретарь Международной конфедерации театральных союзов Карина Цатурова напомнила, что предыдущий форум молодежный театральный форум стран СНГ проходил в Ташкенте в 2021 году, в период пандемии коронавируса.

— Гостеприимный город Алматы принял эстафету у Ташкента, где проходил предыдущий форум, в сложном пандемийном году, но форум все равно не прекращал свою деятельность. За 12 лет работы форум стал вдохновляющим событием международного масштаба, радующим большим разнообразием творческих работ и теплой дружеской атмосферой, — отметила она.

По ее словам, притягательность форума во многом определяется его задачами — сохранять и развивать культурные связи на постсоветском пространстве, выявлять и объединять молодых театральных лидеров, тем самым способствуя расширению форм сотрудничества творческой молодежи стран СНГ в сфере культуры и искусства.

В рамках форума помимо спектаклей пройдет обширная образовательная программа, которая называется «Лаборатория «Театр будущего».

- В рамках нее состоится около 25 образовательных мероприятий. Это уникальное пространство, где молодые театральные лидеры собираются для исследования, обсуждения и формирования новых направлений и концепций в театральном искусстве, — сказала Карина Цатурова.

Задолго до старта пятого молодежного театрального форума стран СНГ участники образовательной программы получили задание — проанализировать творческие процессы, происходящие в их театре или в театрах региона, где они живут и работают, — и на основании этого подготовить презентацию «Каким я представляю свой идеальный театр будущего». По завершении программы, взаимодействуя с коллегами, ее участники все вместе подготовят презентацию «Наш театр будущего». Форма, в которой представят проект, может быть любой — манифест, короткая пьеса, перформанс, инсталляция.

Знаковыми событиями образовательной программы станут творческие встречи с Робертом Стуруа, художественным руководителем Национального театра имени Ш. Руставели, и Мотои Миура, художественным руководителем японского театра «Читен».

Фото: Досбол Атажан/Казинформ

Кроме того, к юбилейному молодежному театральному форуму стран Содружества подготовлен и выпущен «Сборник пьес молодых драматургов», в который вошли 19 произведений талантливых авторов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана, выбранные для публикации Союзами театральных деятелей этих стран. Задача составителей сборника — предложить профессионалам театра оценить драматургический потенциал молодых авторов. Многие из них — участники форума в Алматы.

Организаторы отметили, что по итогам четырех предыдущих форумов (в Кишиневе в 2012 году, Минске в 2015-м, Ереване в 2018-м и Ташкенте в 2021-м) были установлены творческие связи, реализовались новые совместные театральные проекты.

В рамках форума будут показаны спектакли, состоятся презентации каталогов художников и сборников пьес молодых драматургов, мастер-классы, семинары, лекции от признанных театральных деятелей.

Форум будет проходить до 9 июня. Площадками станут Государственный академический театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова (Основная и Малая сцены), Государственный республиканский академический уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова и Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии.