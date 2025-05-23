В Минтранспорта ответили на предложение о пересмотре правил авиаперевозок для пассажиров

- Сегодня на повестке дня этот вопрос не стоит, но предложение получили, совместно с авиакомпаниями изучим, посмотрим международную практику в этом контексте и в принципе готовы рассмотреть. Могу в течение месяца ответ дать, – сказал Марат Карабаев в кулуарах Сената.

Напомним, депутат Мажилиса Николай Арсютин призвал пересмотреть правила авиаперевозок.

- В последнее время в мой адрес и в адрес других депутатов поступает множество жалоб от граждан, недовольных практикой казахстанских авиакомпаний, таких как «Эйр Астана», которая не разрешает объединять нормы багажа для пассажиров, даже если общий вес багажа не превышает установленных лимитов. Это вызывает справедливое недовольство и создает дополнительные расходы для наших граждан, - заявил Николай Арсютин.