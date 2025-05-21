Лишние траты для пассажиров: депутат призвал пересмотреть правила авиаперевозок

- В последнее время в мой адрес и в адрес других депутатов поступает множество жалоб от граждан, недовольных практикой казахстанских авиакомпаний, таких как «Эйр Астана», которая не разрешает объединять нормы багажа для пассажиров, даже если общий вес багажа не превышает установленных лимитов. Это вызывает справедливое недовольство и создает дополнительные расходы для наших граждан, - сказал Николай Арсютин.

В качестве примера он привел ситуацию, когда семья из четырёх человек приобретает четыре билета с включенной нормой багажа по 23 кг на каждого пассажира, но фактически сдает два чемодана, один из которых весит 30 кг. В таком случае авиакомпания требует доплату за перевес до 40 000 KZT, что увеличивает стоимость перелёта на 15–20%, несмотря на то, что общий вес багажа составляет 53 кг, что значительно ниже совокупной нормы в 92 кг.

- Это несправедливо и непонятно для пассажиров. Также, согласно рекомендации Главной транспортной прокуратуры Республики Казахстан, отказ в объединении норм багажа для членов одной семьи или пассажиров, путешествующих вместе, нарушает их права. Однако, несмотря на эту позицию надзорного органа, в практике казахстанских авиакомпаний изменения не произошли. В данном случае нарушается принцип правовой определённости, когда надзорный орган фиксирует нарушение, а уполномоченные органы не принимают меры. Отсутствие изменений в нормативных правовых актах, регулирующих данный вопрос, способствует росту числа жалоб, создавая социальные и экономические напряжения среди граждан и ухудшая репутацию отечественных авиакомпаний, - отметил депутат.

В этой связи он предлагает закрепить в нормативных правовых актах, в том числе в Правилах перевозки пассажиров и багажа, право пассажиров на объединение норм багажа между собой, если они путешествуют по одному билету.

- Такая практика должна быть обязательной для всех авиакомпаний, работающих как на внутренних, так и на международных рейсах, – считает Николай Арсютин.

Также он предлагает включить в правила перевозки норму, обязывающую авиакомпании предоставлять пассажирам информацию о возможности объединения норм багажа при бронировании билетов.