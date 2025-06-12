В Минсельхозе опровергли слухи о коррупции при закупках техники John Deere

В Министерстве сельского хозяйства РК прокомментировали сообщения о якобы многомиллиардной коррупционной афере при закупках сельхозтехники крупной американской компании John Deere.

Поводом стало сообщение, опубликованное в Telegram-канале, в котором утверждалось, что техника закупалась по завышенным ценам, а к сделкам якобы были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе бывший аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и экс-министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков.

В ответ на официальный запрос корреспондента Kazinform в Минсельхозе заявили, что не располагают информацией о возможной причастности бывших или действующих должностных лиц к закупкам техники John Deere. Также в ведомстве сообщили, что в последние годы соответствующие проверки не проводились.

Как работает господдержка аграриев

В Минсельхозе пояснили, что закуп сельхозтехники осуществляется самими аграриями, а не за счет бюджета. Государство предоставляет лишь меры поддержки, которые позволяют частично компенсировать затраты.

Господдержка аграриев при обновлении технического парка осуществляется по трем основным программам.

Инвестиционное субсидирование — возмещение 15–30% стоимости приобретенной техники в зависимости от ее приоритетности.

Субсидирование процентной ставки — компенсация части ставки вознаграждения при покупке техники в кредит или лизинг: до 6% — по приоритетной технике, до 15% — по остальной.

Льготный лизинг — техника отечественного производства предоставляется на срок до 7 лет под 5% годовых.

— Необходимо отметить, что по вышеуказанным программам не производится государственный закуп сельхозтехники, включая компанию John Deere. Сельхозтоваропроизводители приобретают технику в лизинг или на собственные средства с возможностью получения государственной поддержки в виде возмещения затрат части стоимости техники (от 15 до 30%) или субсидирования стоимости ставки вознаграждения (до 6%), а также в виде льготного лизинга по пониженной ставке (5%). Конечным получателем указанных мер господдержки является аграрий, — пояснила эксперт управления технического оснащения Минсельхоза РК Нурбакыт Муратова.

В министерстве добавили, что действующее законодательство не предусматривает участие иностранных компаний в государственных закупках сельхозтехники.

— Конечным получателем субсидий является сельхозтоваропроизводитель. По условиям программ субсидирования и льготного лизинга именно аграрии самостоятельно выбирают вид, марку и модель техники, включая продукцию John Deere. При этом в действующих правилах субсидирования сельхозтехники не используется деление на «отечественную» и «импортную» технику, которые могут быть истолкованы как нарушение требований ВТО, — добавила представитель Минсельхоза.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщили об обновлении парка сельскохозяйственной техники до 9% к 2028 году. Для этого объём финансирования льготного лизинга увеличат до 450 миллиардов тенге.