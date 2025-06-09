До 450 млрд тенге увеличится финансирование льготного лизинга для аграриев

Как сообщает пресс-служба Кабмина, в числе ключевых инструментов — инвестиционные субсидии, субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу, а также программа льготного лизинга техники. Эти механизмы позволяют аграриям приобретать современную технику на более выгодных условиях.

Наиболее значимым стимулом является программа инвестиционного субсидирования, по которой аграриям возмещается от 15% до 30% стоимости приобретенной техники — в зависимости от ее приоритетности. Дополнительной поддержкой служит субсидирование ставки вознаграждения: до 6% по приоритетной технике и до 15% — по остальным видам. Наряду с этим, активно развивается программа льготного лизинга, которая позволяет фермерам получать технику с доступной ставкой вознаграждения всего 5% годовых.

Отмечается, что 1 января 2025 года в республике насчитывается 139 тыс. тракторов, 31 тыс. комбайнов, 5,6 тыс. посевных комплексов, 71 тыс. сеялок и 141 тыс. почвообрабатывающих орудий. При этом уровень обновления парка за 2024 год составил 5,5%, что значительно выше показателя 2023 года (4,5%). В перспективе на 2025 год стоит задача выйти на уровень обновления 6,5%. В целом, чтобы парк сельхозтехники сохранялся на технологически современном уровне необходимо достичь уровня обновления 8-10%.

Министерством планируется достичь уровня обновления парка сельхозтехники в 9% к 2028 году. В связи с этим в рамках поручения Главы государства планируется довести объем финансирования программы льготного лизинга сельхозтехники до 450 млрд тенге.

— Сегодня принимаемые для ускорения обновления машинно-тракторного парка меры господдержки показывают свою эффективность. Позитивную динамику подтверждают количественные показатели: если в 2017 году было приобретено всего 8,5 тыс. единиц сельхозтехники, то по итогам 2024 года — уже 22,1 тыс., что в 2,5 раза больше, — говорится в сообщении.

Особенно заметен прогресс в рамках программы «Льготный лизинг»: в 2025 году на нее будет направлено не менее 250 млрд тенге, что позволяет приобрести около 6 тыс. единиц техники. С 24 февраля — начала приема заявок в АО «КАФ» поступило 3555 заявок на сумму 129,2 млрд тенге. Уже заключено 2400 договоров на поставку 4580 единиц техники общей стоимостью 85,7 млрд тенге.

Современные посевные комплексы также активно задействованы в текущей посевной кампании — 5,6 тыс. единиц охватывают до 70% площадей зернового клина. Это техника ведущих мировых брендов, таких как John Deere, CLASS, RSM, оснащенная системами точного земледелия: GPS, автопилотами, системами точного высева семян, внесения удобрений и гербицидов.

— Важным элементом для посевной является бесперебойное обеспечение горюче-смазочными материалами (ГСМ). В 2025 году на посевную кампанию выделено 401 тыс. тонн дизельного топлива. В 2024 г. было выделено 376,4 тыс. тонн. Всего поступило около 17 тыс. заявок от сельхозпроизводителей. Благодаря мерам регулирования, конечная цена дизтоплива составляет 254 тенге за литр — это на 15–20% ниже рыночной стоимости — 301-307 тенге за литр на АЗС, — добавили в пресс-службе Кабмина.

Ранее сообщалось, что 700 млрд тенге выделено казахстанским аграриям в 2025 году в рамках льготного финансирования.