РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Минпросвещения рассказали об эпидситуации в детских садах

    В детских садах страны ситуация остается стабильной, и вводить карантинные меры пока не планируется, сообщили в Министерстве просвещения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    детсад
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По словам директора департамента дошкольного образования Манары Адамовой, решения о карантине принимаются либо на уровне страны, либо точечно в зависимости от эпидситуации.

    — В таком случае мы ждем постановления от Министерства здравоохранения. Если это на местах происходит, санэпидемслужбы  направляют свои постановления в местный исполнительный орган для принятия соответствующих мер, — пояснила она на брифинге в СЦК.

    Сейчас все дошкольные организации работают в обычном режиме.

    — Пока ситуация стабильная. Если в каких-то дошкольных организациях группы закрываются на карантин, то это отдельные группы. А так повсеместно сейчас все работают в штатном режиме, — сообщила Адамова.

    Ограничений на проведение праздничных утренников также нет. Однако при ухудшении эпидобстановки возможны изменения.

    — Но если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то мы ждем в таком случае от санэпидемслужбы соответствующее постановление, — добавила спикер.

    Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в Казахстане снизилась на 20% по сравнению с прошлым эпидсезоном.

    Теги:
    Минпросвещения РК Детсады Дошкольное образование
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают