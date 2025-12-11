В Минпросвещения рассказали об эпидситуации в детских садах

По словам директора департамента дошкольного образования Манары Адамовой, решения о карантине принимаются либо на уровне страны, либо точечно в зависимости от эпидситуации.

— В таком случае мы ждем постановления от Министерства здравоохранения. Если это на местах происходит, санэпидемслужбы направляют свои постановления в местный исполнительный орган для принятия соответствующих мер, — пояснила она на брифинге в СЦК.

Сейчас все дошкольные организации работают в обычном режиме.

— Пока ситуация стабильная. Если в каких-то дошкольных организациях группы закрываются на карантин, то это отдельные группы. А так повсеместно сейчас все работают в штатном режиме, — сообщила Адамова.

Ограничений на проведение праздничных утренников также нет. Однако при ухудшении эпидобстановки возможны изменения.

— Но если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то мы ждем в таком случае от санэпидемслужбы соответствующее постановление, — добавила спикер.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в Казахстане снизилась на 20% по сравнению с прошлым эпидсезоном.