В Минпросвещения рассказали об эпидситуации в детских садах
В детских садах страны ситуация остается стабильной, и вводить карантинные меры пока не планируется, сообщили в Министерстве просвещения, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам директора департамента дошкольного образования Манары Адамовой, решения о карантине принимаются либо на уровне страны, либо точечно в зависимости от эпидситуации.
— В таком случае мы ждем постановления от Министерства здравоохранения. Если это на местах происходит, санэпидемслужбы направляют свои постановления в местный исполнительный орган для принятия соответствующих мер, — пояснила она на брифинге в СЦК.
Сейчас все дошкольные организации работают в обычном режиме.
— Пока ситуация стабильная. Если в каких-то дошкольных организациях группы закрываются на карантин, то это отдельные группы. А так повсеместно сейчас все работают в штатном режиме, — сообщила Адамова.
Ограничений на проведение праздничных утренников также нет. Однако при ухудшении эпидобстановки возможны изменения.
— Но если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то мы ждем в таком случае от санэпидемслужбы соответствующее постановление, — добавила спикер.
Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в Казахстане снизилась на 20% по сравнению с прошлым эпидсезоном.