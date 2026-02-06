РУ
    В Минкультуры РК высказались о песнях, пропагандирующих кражу невест

    Вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов прокомментировал возможность ограничения исполнения песен, в которых содержится пропаганда кражи невест, передает корреспондент агентства Kazinform.

    традиционный наряд невесты, невеста
    Фото: instagram.com/wd_romanova/

    — Отвечу коротко и ясно, да, мы будем обращать на это внимание. Это однозначно и безусловно, и даже больше хочу сказать, наших казахстанских артистов слушают в большом количестве стран, и, соответственно, мы на эти вещи внимание обращать будем, — сказал Кочетов на брифинге в Сенате.

    Он отметил, что случаи кражи невест в отдельных регионах вызывали широкий общественный резонанс. 

    — Мы же понимаем, какой резонанс вызывали случаи по краже девушек в отдельных регионах, мы надеемся еще на вашу поддержку. Надеемся, что само общество будет стимулировать артистов петь о другом, — подчеркнул вице-министр. 

    Ранее депутат Мажилиса Ерлан Саиров заявил о необходимости максимально строгого наказания за похищение девушек с целью брака.

