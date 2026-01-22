Депутат Мажилиса призвал к максимальному наказанию за похищение невест

По его словам, такие случаи в XXI веке являются «анахронизмом», «аппендиксом» и прямым нарушением закона, и те, кто совершает такие действия, должны нести строгую ответственность.

— Брак — это нравственный выбор между женщиной и мужчиной, и у этой аксиомы нет никакой альтернативы. Поэтому это абсолютно противоправные и безнравственные действия, — отметил парламентарий.

Саиров подчеркнул, что в этом вопросе позиция общества и государства совпадает, и призвал законодательство учитывать эти реалии при ужесточении мер ответственности.

Ранее Президент Казахстана подчеркнул, что «похищение девушек — это жестокое преступление», и государство будет принимать все необходимые меры для защиты граждан и наказания виновных.