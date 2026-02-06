Возможные ограничения доступа детей к соцсетям в Казахстане прокомментировали в Минкультуры

— Это не будет распространяться на аккаунты уже зарегистрированные, а только при создании новых аккаунтов, при их верификации будут вводиться ограничения, — отметил Кочетов на брифинге в Сенате.

При этом он подчеркнул, что окончательных решений на данный момент нет. По его словам, обсуждение инициативы находится на ранней стадии и является частью законотворческого процесса.

Вице-министр также обратил внимание на международную практику.

— Мы видим, что буквально позавчера премьер-министр Испании на World Government Summit в Дубае говорил о том, что сейчас их страна будет перезагружать в целом всю информационную политику в отношении детей. То есть там будут вводиться ограничения. А Испания и испаноговорящие страны — это огромный пласт всех онлайн-платформ мира. Подобные ограничения мы видели, что уже в высшем законодательном органе Франции обсуждаются. И это помимо той Австралии, о которой мы с вами разговаривали еще месяц назад. То есть тенденция к ограничению детей прямо налицо, — сказал Кочетов.

Он добавил, что обсуждение законопроекта с Парламентом планируется начать до конца этого года.

