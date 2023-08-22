В Минэнерго заявили, что жители поселка Улкен поддержали строительство АЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики сообщили о проведении публичных обсуждений по вопросу строительства АЭС в поселке Улкен Жамбылского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На обсуждениях местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе, кроме того отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий», - говорится в сообщении Минэнерго.

Теперь маслихат Алматинской области будет принимать решение по вопросу согласования строительства АЭС на территории Жамбылского района Алматинской области.

После завершения обсуждений Гражданский Альянс Казахстана предложил провести дополнительные обсуждения в Талдыкоргане, Таразе, Балхаше и Алматы.

Однако в социальных сетях и СМИ распространились видео, в которых жители пришли с плакатами против строительства АЭС.

По данным Минэнерго, в обсуждениях приняли участие местное население, СМИ, Общественный совет Алматинской области, Жамбылского района, Карасайского района, Министерство энергетики РК, акимат Алматинской области, РГП «Национальный ядерный центр РК», РГП «Институт ядерной физики», ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Научно-технический центр безопасности ядерных технологий, Ядерное общество Казахстана, а также отраслевые эксперты в сферах экологии, сейсмики, безопасности, энергетики, инфраструктуры, МСБ.

Спикерами выступали представили Министерство энергетики РК, ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», РГП «Институт ядерной физики» и КарГТУ. Одним из основных вопросов, поднятых на обсуждениях, было воздействие строительства АЭС на окружающую среду, здоровья, влияние природно-климатических факторов на АЭС, экономические факторы, развитие инфраструктуры, влияние АЭС на развитие малого и среднего бизнеса, а также другие актуальные вопросы. Эксперты подробно рассказали о воздействии АЭС на окружающую среду, на биологическое разнообразие, влиянии на водные ресурсы, этапе подготовки к строительству АЭС, технических аспектах АЭС, потенциале Казахстана в развитии АЭС, а также о перспективах развития региона при строительстве АЭС, экономической целесообразности, взаимодействии с общественностью.

«Представители отрасли подробно рассказали о применяемых стандартах и технологиях для обеспечения высокого уровня безопасности на всех этапах работы АЭС и социально-экономических аспектах проекта. В ходе обсуждений у граждан была возможность задать любые интересующие их вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС», - добавили в Министерстве энергетики.

Ранее вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов объяснил, как будет приниматься решение о строительстве АЭС в поселке Улкен.