В Милане прошли демонстрации против проведения Олимпийских игр

Напомним, что Олимпийские игры открылись вчера на стадионе «Меацца».

Протестующие вышли против «неустойчивой Олимпиады» в плане экологии и экономики, присутствия агентов американской службы ICE в Италии, а также в поддержку Палестины и против нового пакета мер безопасности, одобренного Советом министров Италии.

Это была первая демонстрация, на которой ожидалось большое количество протестующих после акции против выселения из социального центра Аскатасуны в Турине, где в результате столкновений серьезно пострадал один полицейский.

В Милане также было зафиксировано применение полицией водометов, хотя никто не пострадал, лишь несколько человек получили ушибы, а шесть человек были арестованы, являясь членами различных общественных организаций.

Протестующие прошли маршем по городу мимо недавно открытой Олимпийской деревни. Были запущены фейерверки и дымовые шашки, но в целом демонстрация прошла мирно. Среди вывешенных транспарантов одни гласили «ICE out», другие критиковали правительство Джорджии Мелони и мэра Милана Беппе Сала.