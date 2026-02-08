РУ
    17:21, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    В Милане прошли демонстрации против проведения Олимпийских игр

    Около 10 тысяч человек вышли на демонстрацию против Олимпийских игр в субботу в Милане и Кортине, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ТАСС

    Напомним, что Олимпийские игры открылись вчера на стадионе «Меацца».

    Протестующие вышли против «неустойчивой Олимпиады» в плане экологии и экономики, присутствия агентов американской службы ICE в Италии, а также в поддержку Палестины и против нового пакета мер безопасности, одобренного Советом министров Италии.

    Это была первая демонстрация, на которой ожидалось большое количество протестующих после акции против выселения из социального центра Аскатасуны в Турине, где в результате столкновений серьезно пострадал один полицейский.

    В Милане также было зафиксировано применение полицией водометов, хотя никто не пострадал, лишь несколько человек получили ушибы, а шесть человек были арестованы, являясь членами различных общественных организаций.

    Протестующие прошли маршем по городу мимо недавно открытой Олимпийской деревни. Были запущены фейерверки и дымовые шашки, но в целом демонстрация прошла мирно. Среди вывешенных транспарантов одни гласили «ICE out», другие критиковали правительство Джорджии Мелони и мэра Милана Беппе Сала.

