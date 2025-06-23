В МИД РК заявили об отсутствии фактов запуска БПЛА в сторону России с территории Казахстана

– Информация о том, что с территории Казахстана или над его территорией запускаются беспилотники в сторону России, не соответствует действительности, – подчеркнул А. Смадияров.

По его словам, все подобные инциденты находятся на контроле компетентных органов страны и подвергаются тщательной проверке. Казахстан поддерживает конструктивный диалог с Россией и другими заинтересованными сторонами по линии соответствующих ведомств.

– По техническим деталям рекомендуется обращаться в Министерство обороны, – добавил Айбек Смадияров.

Ранее появлялись сообщения о якобы пролете беспилотников через воздушное пространство Казахстана. В частности, на прошлой неделе в Мангистауской области был зафиксирован факт падения неопознанного объекта, предположительно БПЛА. Обстоятельства инцидента изучаются.



