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    15:51, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    В МИД РК заявили об отсутствии фактов запуска БПЛА в сторону России с территории Казахстана

    Распространяемая информация о якобы запуске беспилотных летательных аппаратов с территории Казахстана в сторону Российской Федерации не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров в ходе брифинга, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мид рк
    Фото: Kazinform

    – Информация о том, что с территории Казахстана или над его территорией запускаются беспилотники в сторону России, не соответствует действительности, – подчеркнул А. Смадияров.

    По его словам, все подобные инциденты находятся на контроле компетентных органов страны и подвергаются тщательной проверке. Казахстан поддерживает конструктивный диалог с Россией и другими заинтересованными сторонами по линии соответствующих ведомств.

    – По техническим деталям рекомендуется обращаться в Министерство обороны, – добавил Айбек Смадияров.

    Ранее появлялись сообщения о якобы пролете беспилотников через воздушное пространство Казахстана. В частности, на прошлой неделе в Мангистауской области был зафиксирован факт падения неопознанного объекта, предположительно БПЛА. Обстоятельства инцидента изучаются.

    Теги:
    Фейки МИД РК Безопасность Внешняя политика Казахстана Россия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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