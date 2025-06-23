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    19:08, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Часть беспилотника нашли на границе с Россией в Атырауской области

    В Курмангазинском районе Атырауской области, который граничит с Российской Федерацией, обнаружен фрагмент объекта, предположительно, напоминающего беспилотный летательный аппарат, передает корреспондент агентства Kazinform.

    беспилотник в ЗКО
    Фото предоставлено местными жителями

    Согласно информации, распространённой в Telegram-каналах и средствах массовой информации, обломок неизвестного устройства был найден вблизи села Коныртерек, расположенного неподалёку от государственной границы с Россией.

    По сведениям департамента военных расследований Министерства внутренних дел, в связи с данным инцидентом начато официальное расследование.

    - Департамент полиции Атырауской области совместно с уполномоченными службами проводит проверку по факту обнаружения фрагмента объекта, внешне схожего с беспилотным летательным аппаратом. Объект был найден в открытой полевой местности. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили в департаменте военных расследований МВД.

    Ранее мы сообщали о крушении лёгкого моторного самолёта вблизи Астаны, в результате которого погибли два человека.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Происшествия
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
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