Часть беспилотника нашли на границе с Россией в Атырауской области

Согласно информации, распространённой в Telegram-каналах и средствах массовой информации, обломок неизвестного устройства был найден вблизи села Коныртерек, расположенного неподалёку от государственной границы с Россией.

По сведениям департамента военных расследований Министерства внутренних дел, в связи с данным инцидентом начато официальное расследование.

- Департамент полиции Атырауской области совместно с уполномоченными службами проводит проверку по факту обнаружения фрагмента объекта, внешне схожего с беспилотным летательным аппаратом. Объект был найден в открытой полевой местности. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили в департаменте военных расследований МВД.

Ранее мы сообщали о крушении лёгкого моторного самолёта вблизи Астаны, в результате которого погибли два человека.