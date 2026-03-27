В метро Алматы объяснили очереди на одной из станций

В социальных сетях житель города опубликовал видео скопления людей. В описании к ролику отмечалось, что новые терминалы считывают билеты по 20–30 секунд.

В метрополитене пояснили, что в настоящее время реализуется проект «Модернизация системы оплаты и турникетов». Внедряются универсальные турникеты, которые смогут принимать различные способы оплаты — бумажные билеты с QR-кодом, банковские карты, а также Apple Pay, Samsung Pay и другие сервисы.

Как отметили в метро, реализация проекта направлена на повышение качества обслуживания пассажиров и снижение скопления людей у турникетов. Переход на бумажные билеты с QR-кодом вместо жетонов объясняется сразу несколькими причинами: частыми поломками механических элементов, высокой стоимостью и отсутствием запасных частей, а также возможностью интеграции с транспортными системами «Оңай» и «Avtobys» с использованием QR-технологии.

Бумажные билеты с QR-кодом предназначены для разовых поездок и используются в случаях, когда у пассажиров нет других способов оплаты.

На сегодняшний день модернизировано уже более 50% турникетов, которые принимают все указанные способы оплаты. Бумажные билеты с QR-кодом внедрены на всех станциях города. При этом время считывания QR-кода и жетонов одинаковое. Специалисты метрополитена ведут постоянный мониторинг работы оборудования и оперативно реагируют на возможные сбои.

В прошлом году в метро Алматы в пилотном режиме была запущена система оплаты проезда с помощью QR-кода.

Отметим, что в Алматы также поэтапно внедряется цифровая система оплаты проезда в общественном транспорте Avtobys.