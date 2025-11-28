РУ
    15:07, 28 Ноябрь 2025

    В местные бюджеты дополнительно поступят свыше 500 млрд тенге — Канат Бозумбаев

    Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, выступая на Форуме сельских акимов, рассказал о принимаемых мерах по укреплению финансовой стабильности регионов в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    По его словам, сегодня продолжается работа по передаче дополнительных источников дохода из республиканского бюджета в местные бюджеты.

    — Это привело к значительному увеличению поступлений доходов местного бюджета за последние пять лет — с 3,1 трлн тенге до 7,9 трлн тенге, — сообщил К.Бозумбаев.

    Со следующего года из центра в регионы будут переданы отдельные виды налогов, платежей, а также все административные штрафы.

    Кроме того, в бюджет 3-го уровня (районы и города областного значения) будут поступать индивидуальный подоходный налог и корпоративный подоходный налог от МСБ. Таким образом, более 70% доходов местного бюджета будут аккумулированы в бюджетах районов и городов областного значения.

    — В результате всех изменений дополнительно в местные бюджеты поступят свыше 500 млрд тенге, — отметил зампремьера.

    Вместе с тем, для сокращения региональных диспропорций в доступе к инфраструктурным объектам утверждена новая Система региональных стандартов. Ее требования закреплены в Бюджетном кодексе. Теперь приоритетная поддержка будет оказываться наиболее отстающим регионам.

    — К примеру, на сегодняшний день разрыв в уровне обеспеченности базовой инфраструктурой между наиболее развитыми и некоторыми другими областями составляет 1,5 раза. Соответственно, трансферты общего характера на развитие сформированы с учетом потребностей отстающих регионов, — сказал К.Бозумбаев.

    Ожидается, что по итогам 2028 года уровень обеспеченности инфраструктурой вырастет на 5,1% и достигнет 69,2%.

