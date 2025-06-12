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    12:20, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    В МЧС назвали предварительную причину трагического пожара в ЗКО

    Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев прокомментировал трагический пожар, в результате которого в Западно-Казахстанской области погибли пятеро детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пожарный
    Фото: pixabay.com

    По словам вице-министра, предварительной причиной возгорания могла стать детская шалость.

    — Дети игрались, возможно, что-то нарушили. Сейчас проводится экспертиза для установления точной причины. Семья состояла на учете акимата, все данные о таких семьях передаются и в наше ведомство. В наших журналах зафиксировано, что в сентябре с ними проводилась профилактическая работа. Но примерно полтора месяца назад они переехали в другую квартиру, — сообщил журналистам Кеген Турсынбаев в кулуарах Сената.

    Ранее сообщалось, что в селе Жымпиты Сырымского района Западно-Казахстанской области в частном жилом доме произошел пожар. Спасатели обнаружили пятерых детей в возрасте 2, 3, 4, 5, 6 лет бессознательном состоянии. Все они были доставлены в больницу с признаками отравления, однако, несмотря на усилия врачей, скончались, не приходя в сознание. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.


    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Регионы Происшествия Западно-Казахстанская область
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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