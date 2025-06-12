В МЧС назвали предварительную причину трагического пожара в ЗКО

По словам вице-министра, предварительной причиной возгорания могла стать детская шалость.

— Дети игрались, возможно, что-то нарушили. Сейчас проводится экспертиза для установления точной причины. Семья состояла на учете акимата, все данные о таких семьях передаются и в наше ведомство. В наших журналах зафиксировано, что в сентябре с ними проводилась профилактическая работа. Но примерно полтора месяца назад они переехали в другую квартиру, — сообщил журналистам Кеген Турсынбаев в кулуарах Сената.

Ранее сообщалось, что в селе Жымпиты Сырымского района Западно-Казахстанской области в частном жилом доме произошел пожар. Спасатели обнаружили пятерых детей в возрасте 2, 3, 4, 5, 6 лет бессознательном состоянии. Все они были доставлены в больницу с признаками отравления, однако, несмотря на усилия врачей, скончались, не приходя в сознание. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.





