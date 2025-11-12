В Мангистау на берегу моря нашли погибших птиц

— Осмотр территории осуществляли сотрудники территориальной инспекции, рыбной инспекции и природоохранной полиции. В ходе осмотра в разных местах побережья было обнаружено 13 погибших птиц, среди которых есть утки, бакланы и чайки. Однако получить образцы для лабораторного анализа не удалось, поскольку трупы уже начали разлагаться, — говорится в сообщении.