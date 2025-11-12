РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:38, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Мангистау на берегу моря нашли погибших птиц

    Как сообщили в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в прибрежных зонах Форт-Шевченко, сел Кызылозен, Аташ и Баутино Тупкараганского района проведены мониторинговые работы, в ходе которых обнаружены мертвые тушки птиц, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В Мангистау на берегу моря нашли погибших птиц
    Фото: Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира

    — Осмотр территории осуществляли сотрудники территориальной инспекции, рыбной инспекции и природоохранной полиции. В ходе осмотра в разных местах побережья было обнаружено 13 погибших птиц, среди которых есть утки, бакланы и чайки. Однако получить образцы для лабораторного анализа не удалось, поскольку трупы уже начали разлагаться, — говорится в сообщении.

    В Мангистау на берегу моря нашли погибших птиц
    Фото: Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира

    Территориальная инспекция направила в акимат района уведомление о проведении работ по вывозу и уничтожению останков мертвых птиц. Работа по мониторингу продолжается.

    Напомним, ранее мертвых тюленей обнаружили на побережье в Мангистау.

     

    Теги:
    Птицы Экология Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают