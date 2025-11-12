В Мангистау на берегу моря нашли погибших птиц
Как сообщили в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в прибрежных зонах Форт-Шевченко, сел Кызылозен, Аташ и Баутино Тупкараганского района проведены мониторинговые работы, в ходе которых обнаружены мертвые тушки птиц, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Осмотр территории осуществляли сотрудники территориальной инспекции, рыбной инспекции и природоохранной полиции. В ходе осмотра в разных местах побережья было обнаружено 13 погибших птиц, среди которых есть утки, бакланы и чайки. Однако получить образцы для лабораторного анализа не удалось, поскольку трупы уже начали разлагаться, — говорится в сообщении.
Территориальная инспекция направила в акимат района уведомление о проведении работ по вывозу и уничтожению останков мертвых птиц. Работа по мониторингу продолжается.
Напомним, ранее мертвых тюленей обнаружили на побережье в Мангистау.